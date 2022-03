Michael Keaton | Fuente: AFP

"Dopesick" es una miniserie creada por Danny Strong para la plataforma de streaming Hulu, la producción está basada en el libro "Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America". Protagonizada por Michael Keanton, Peter Sarsgaard y Michael Stuhlbarg, cuenta la realidad estadounidense con respecto a la adicción de opioides, una lucha que afecta desde las más obvias víctimas: los adictos, hasta los médicos, pasando por las comunidades, la policía y los vendedores, cada quien desde su punto de vista se defiende como puede.

Michael Keaton | Fuente: YouTube: The Weinstein Company

Los tres primeros episodios fueron publicados el mismo día en Hulu, a partir de entonces se publicó uno semanal. El recibimiento por parte del público fue bueno, está valorada con 7,10/10, aunque varias reseñas indican que la trama se puede volver pesada. Las actuaciones de Michael Keaton y Kaitlyn Dever salvan a "Dopesick" en muchas ocasiones. Kelly Lawler, de USA Today, afirmó: "Keaton está en su mejor momento, dominando un personaje que es un lío de contradicciones y trasformaciones".

Michael Keaton dio un intenso discurso cuando recibió el SAG

Al momento de ser anunciado como ganador y recibir el premio por "Dopesick", Michael Keaton aprovechó para dar un emotivo discurso, aseguró que se sentía agradecido por poder contar historias que "pueden mejorar la vida de alguien" a través del arte de la actuación. Además, entre llanto dedicó el premio a su sobrino, quien murió en 2016 por su adicción a las drogas, comentando que dichas palabras eran importantes teniendo en cuenta el tema de la serie con la que había ganado el SAG.

Anteriormente, Michael Keaton durante una conversación con New York Times había mencionado que el fallecimiento de su sobrino por el uso de sustancias había sido la razón principal para trabajar en "Dopesick".

"Dopesick" se comenzó a planear en 2020

En junio de 2020 se dio a conocer la noticia que Hulu había dado luz verde para comenzar a producir una serie de ocho episodios basada en el libro "Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America". Más adelante se supo que Michael Keaton era parte de la producción y del elenco. Y, para diciembre ya habían comenzado las grabaciones, las cuales terminaron cinco meses después.

