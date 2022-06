Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar, actores mexicanos de 'American Jesus' de Netflix, murieron en un accidente de tránsito. | Fuente: Composición

Los actores Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar, conocido como 'Paco Mufote', fallecieron el pasado jueves en un accidente de tráfico durante la producción de la serie "American Jesus" de Netflix.

Un compañero de los actores ha señalado a la productora de ponerlos en peligro al no aportar los recursos necesarios ni el material adecuado para el traslado del personal, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

El novelista Rick Zazueta ha revelado en su página oficial que la empresa utilizaba vehículos en malas condiciones para transportar a los miembros de "American Jesus", aun cuando debían trasladarse entre ciudades a cientos de kilómetros de distancia y con carreteras que, debido a su deterioro, también suponen un riesgo.

"Su muerte es una tragedia no solamente por el robo de este talento, pero principalmente porque estas muertes tienen culpables (...). Los actores no han parado de quejarse de lo mal que se les está tratando específicamente en el tema de transporte y logística (...), paneles viejos con llantas lisas, chóferes cansados y sobreexplotados, los actores transportados como ganado para ahorrarse unos cuantos pesos", ha denunciado.

La prensa local informó de un accidente ocurrido en la carretera peninsular a la altura del tramo Santa Rosalía-Loreto en el que una camioneta blanca se volcó con un saldo de dos muertos y seis lesionados.

Los dos actores Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar habían ya fallecido cuando llegaron los servicios médicos. El resto de los pasajeros del vehículo fueron trasladados a una clínica cercana.

(Con información de Europa Press)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.