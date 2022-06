Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan) y Paxton (Darren Barnet) se volvieron novios en la temporada 2 de "Yo nunca". | Fuente: Netflix

La serie adolescente "Yo nunca" ha cautivado a más de un fanático y esa es la razón por la que sus dos temporadas han sido todo un éxito en Netflix. Por ese motivo, la plataforma decidió renovarla y pronto llegará a todas las pantallas.

Como se recuerda, la trama se centra en Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una adolescente de origen indio que nace y crece en Estados Unidos con las presiones de mantener sus amistades, su cultura en casa, el duelo de perder a su padre y un complicado triángulo amoroso con dos compañeros de su escuela.

El final de la segunda parte dejó muchas intrigas, es así que Netflix anunció la fecha de estreno de la temporada 3 de "Yo nunca".

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de "Yo nunca"?

La temporada 3 de "Yo nunca" se estrenará el 12 de agosto en Netflix. Hasta el momento cuenta con todos los personajes que han aparecido en las temporadas anteriores y también se espera que continúen John McEnroe (narrador de Devi), Andy Samberg (narrador de Ben) y Gigi Hadid (narradora de Paxton).

¿En qué quedó la temporada 2 de "Yo nunca"?

La segunda temporada de “Yo nunca” no dejó del todo concluido el triángulo amoroso entre Devi, Paxton y Ben, ya que este último descubre que la protagonista siempre ha estado muy al pendiente de sus sentimientos a pesar de haberle sido infiel con el atractivo nadador de la escuela.

“Será interesante ver cómo maneja el estar en una relación, o no. Y cómo maneja hacer las cosas muy al revés en términos de las expectativas sociales, y lo que la gente siempre ha esperado de Paxton. Está en unos zapatos muy diferentes”, dijo el actor Darren Barnet sobre su personaje a Variety.

¿Quién es quién en "Yo nunca"?

"Yo nunca" o "Never Have I Ever" posee un elenco completamente nuevo. Maitreyi Ramakrishnan es la actriz debutante, gracias al perfecto talento que demostró en un casting abierto con más de 15 mil postulantes. Además, los actores se destacan por su gran diversidad. Estos son los actores y sus personajes:

-Maitreyi Ramakrishnan como Devi Vishwakumar

-Poorna Jagannathan como Nalini Vishwakumar

-Richa Moorjani como Kamala

-Ramona Young como Eleanor

-Benjamin Norris como Trent

-Jaren Lewison como Ben Gross

-Darren Barnet como Paxton Hall-Yoshida

