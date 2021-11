Abel Rocha, actor de doblaje de Dragon Ball Z, falleció este viernes 26 de noviembre y fue quien le dio voz a Shenglong. | Fuente: Composición

El famoso actor de doblaje Abel Rocha falleció este viernes 26 de noviembre a los 96 años. Esta lamentable noticia la dio su colega Lalo Garza (voz de Krilin) quien se despidió con un sentido mensaje del artista que le dio vida a Shenlong, personaje de Dragon Ball Z.

“Se nos adelantó mi querido Abelito, la única e inigualable voz de Shenlong en DBZ. Ya descansas en paz, amigo. Gracias por tu gentileza, tus palabras lindas siempre, tu bondad, tu sonrisa, te extrañaré. Descanse en Paz Abel Rocha. Mi más sincero pésame a su hermana Gloria”, se lee en su cuenta de Twitter.

Dentro de su mensaje, resaltó el legado que Abel Rocha dejó en el mundo del doblaje, pero no solo como profesional, sino como amigo. Asimismo, recalcó que fue un personaje muy querido en la industria por haberle dado voz al famoso dragón que concedía deseos si llegaban a unir las esferas.

“Mi más sentido pésame a tan delicada pérdida deseando la pronta resignación de su familia y amigos” y “Solo nos ha cumplido nuestro deseo y se fue con las esferas del dragón” fueron algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos de Dragon Ball Z tras conocer la noticia de su muerte.

Vida artística de Abel Rocha

El mexicano Abel Rocha Contreras es un actor reconocido en el país azteca y del mundo luego de que darles voz a innumerables personajes de los animes como “Ebizo” de Naruto Shippuden, “El Linch” de Hora de aventura, “Anzai” de Slam dunk, “Enma Daioh” y “Nail” de Dragon Ball.

Cabe resaltar que no solo triunfó en este tipo de series, también participó en películas de Hollywood como “¡Huye!”, “La chica danesa”, “Caballo de guerra”, “X-Men orígenes: Wolverine”, “Batman: caballero de la noche”, “Tiempo de lobos”, “Hannibal” y muchos más.

Abel Rocha inició en el mundo del doblaje hace más de 40 años y gracias a su hermana Gloria, quien también es conocida en ese mundo.

