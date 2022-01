Drew Barrymore recordó historia con Tom Holland | Fuente: Tom Holland: AFP / Drew Barrymore: AFP | Fotógrafo: Tom Holland: Cindy Ord /

A través de su cuenta de Instagram, Drew Barrymore compartió un par de fotos donde se le ve junto a un adolescente Tom Holland. Las imágenes están acompañadas por un extenso mensaje donde la actriz explica el contexto en que se tomaron las fotografías, y elogia al actor como pesona y profesional.

“[Tom Holland] Recuerdo haberte conocido, ¿cuándo? ¿en el 2011? Y yo estaba tan cautivada por ti. ¡Y acababa de ver tu película y nos reuníamos sobre un proyecto que iba a dirigir y realmente pensé que eras la persona más impresionante e increíble, así como un talento tan extraordinario!”, escribió Barrymore, quien posiblemente se refiere a 'Lo imposible', película del 2012.

En el texto, Drew Barrymore continuó elogiando al actor inglés y señaló que lo ha visto crecer hasta haberse enamorado de Zendaya. Asimismo, destacó su carrera artística, en particular que, de participar en el musical 'Billy Elliot', ahora interpretará nada menos que una de las figuras más míticas de Hollywood: Fred Astaire.

“Recuerdo este momento. ¡Y me desperté y lo vi en @tomhollandupdates y no sabía que había un registro de esta foto! Cada vez que te veo, recuerdo este momento y ahora también tengo registro de eso. ¡Les deseo a ti y a tu señorita lo mejor! Como siempre, ¡los estoy animando!”, finalizó el mensaje de la actriz.

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield dieron una primera entrevista juntos

Volvieron a juntarse, pero no frente a las cámaras de cine, sino de sus computadoras. Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores de “Spider-Man: No Way Home”, dieron una entrevista conjunta al medio Deadline, a través de Zoom, para celebrar que la película ha vuelto al primer lugar de la cartelera estadounidense, a cinco semanas de su estreno.

“Una de las cosas que más me gusta hacer en este momento es conectarme a Internet y ver las reacciones de los fanáticos cuando ustedes aparecen en esa escena en particular. No creo que jamás hubiera imaginado que fuera tan bien recibido por todos”, comentó Tom Holland a sus compañeros de rodaje.

Por su parte Tobey Maguire explicó que no le quedó duda de unirse a la película, tras su reunión con los productores Kevin Feige y Amy Pascal, quienes en todo momento mostraron una auténtica y genuina admiración por las películas que grabó entre 2002 y 2007.

Andrew Garfield, el segundo Spider-Man, tuvo una sensación similar a la de Maguire. Tras conocer mejor el proyecto, sintió que había detrás una gran idea creativa: “No era como si solo nos estuvieran pidiendo que fuéramos y saludáramos y luego nos fuéramos de nuevo, sino que en realidad nuestra presencia estaba al servicio de Tom, y dónde está como Peter Parker”.

