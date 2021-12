Tras dos años de relación, Dua Lipa y Anwar Hadid ponen fin a su romance. | Fuente: EFE

Se acabó el amor. La cantante Dua Lipa y el modelo Anwar Hadid pusieron fin a su relación. Esto después de dos años de relación. Así lo confirmó un allegado a la pareja al medio Deux Moi.

A inicios del mes, The Sun informó que la pareja había decido hacer una pausa en su relación. La razón sería el tiempo que llevan sin verse, debido a la apretada agenda de la cantante, que ha estado grabando su nuevo disco.

“La pareja planteó la idea de poner freno a su romance el mes pasado, ya que viajar tanto y estar separados está resultando difícil”, señalo una fuente cercana a la pareja a The Sun. Lamentablemente, este descanso no habría dado los resultados esperados.





Una pareja mediática

Dua Lipa, de 26, y Anwar, de 22, comenzaron su relación en julio de 2019, un mes después de que la cantante se separara del chef Isaac Carew. Tres meses más tarde, Dua y Anwar alquilaron un departamento en Nueva York y se mudaron juntos.

Dua Lipa nació en Londres, en 1995, pero su familia tiene raíces kosovares. Saltó a la fama en el 2017, tras la publicación de su disco homónimo. Desde entonces, su carrera ha ido cuesta arriba, posicionándose como una de las cantantes más populares del Reino Unido.

Por su parte, Anwar es el hermano menor de las supermodelos Bella y Gigi Hadid. Comenzó su carrera como modelo en el 2015, y desde entonces ha trabajado con prestigiosas marcas como Hugo Boss o Valentino.

