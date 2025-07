Vania Bludau lanza polémico comentario contra Onelia Molina tras 'ampay' con Mario Irivarren

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que las cámaras de Magaly TV La Firme difundiera imágenes en las que se ve a la odontóloga Onelia Molina pasando la noche en la casa de Mario Irivarren, la expareja del chico reality Vania Bludau no dudó en pronunciarse al respecto.

Bludau, quien también mantuvo una relación con Irivarren en 2022, fue contactada por el mencionado programa para conocer su opinión sobre el aparente acercamiento entre su ex y Molina. Al respecto, señaló que no le interesa lo que hagan ambos, pero criticó duramente a la joven arequipeña, recomendándole tener “más amor propio” y acudir a terapia psicológica junto a su madre.

“Lamentablemente, a veces se jactan mucho de ‘mi mamá es psicóloga’, y yo digo, entonces que la trate”, comentó Bludau, refiriéndose a declaraciones previas de Molina.

Asimismo, la influencer dejó en claro que ella no retomaría relaciones con sus exparejas: “Uno tiene que tener bastante amor propio y seguir su vida tranquila, enfocada en sus cosas”.

En las imágenes difundidas por Magaly TV, se observa a Mario Irivarren saliendo de su casa a las 11 p.m. rumbo a un grifo, y minutos después, a Onelia Molina ingresando a su vivienda, donde permaneció hasta las 10 a.m. del día siguiente. Consultada por el programa sobre el motivo de su visita, Molina evitó brindar declaraciones, argumentando que pertenece a otro canal.

Onelia Molina y la vez que descartó reconciliarse con Mario Irivarren



Onelia Molina descartó que vaya a retomar su relación con Mario Irivarren. Además, mencionó que, por el momento, "no quiere saber nada de hombres" y que se encuentra muy bien sola y tranquila enfocándose en sus proyectos profesionales.

Fue en una entrevista con Trome que la participante de Esto es guerra afirmó que está "en un proceso" de estar con ella misma tras la ruptura con Irivarren debido a la polémica en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último 26 de abril.

"Estoy en una etapa en la que no quiero saber de hombres. No quiero saber de relaciones. Es un proceso como todos. Recién terminé una relación. No quiero estar ahora con nadie", manifestó la modelo e influencer.

¿Por qué Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren?

Semanas atrás, por medio de su cuenta de Instagram, Onelia Molina dio a conocer su ruptura con Mario Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que, a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.