Dulce María revivió el look de Roberta Pardo de RBD para su concierto. | Fuente: Instagram

La recordada Roberta Pardo de RBD, Dulce María, ofreció un concierto en el Arena de la Ciudad de México en el show “2000s Pop Tour”. Para su regreso, la intérprete revivió el look del personaje que la llevó a la fama.

“Obviamente ‘Rebelde’ marcó a toda una generación de los 2000 y poder recordar las canciones y poder homenajear junto con mis compañeros, ese grupo de canciones, esos momentos, yo traté de evocar el personaje, para que fuera como más cercano a poder revivir esa nostalgia, y la verdad es que fue algo muy bonito, la gente responde increíble, me recibió de una manera de verdad mágica. Me encantó cantar con mis compañeros y obviamente, pues también sentí una nostalgia de aquella época, fue increíble revivirlo”, dijo para El Universal.

Después de muchos años, Dulce María pisó nuevamente un escenario donde llenó de recuerdos a los asistentes ya que cantó “Este corazón”, “Aún hay algo” y “Tras de mí”, famosos temas de RBD y donde 'Roberta Pardo' era una de las voces principales.

“Fue bueno para mí regresar a los escenarios, después de unos cuatro años de no estar en los escenarios, y otros dos años de pandemia de estar realmente guardada y enfocada en ser mamá, sacando música independiente”, apuntó.

Dulce María dio su opinión sobre la nueva versión de "Rebelde"

Dulce María, actriz que le dio vida a Roberta Pardo en “Rebelde”, habló sobre el remake de la telenovela mexicana que llegó a Netflix a inicios del 2022. Si bien la nueva versión de la canción de entrada generó ciertas críticas, la cantante opinó sobre ello.

De acuerdo con sus declaraciones, la generación que vio la novela hace 17 años se sentirá celosa de esta producción, pero sabe que generará nostalgia entre los fanáticos.

“Es muy curioso, hicimos la telenovela hace 17 años. Nuestra ‘generación Rebelde’ es muy celosa, así que habrá que ver como lo toman ellos, pero a mí me gustó verlo y pensar que hace tanto yo estaba ahí. Siempre va a ser algo muy importante que recordaré con mucho cariño”, comentó a la revista Quién.

Esta serie de idea original de Cris Morena contará con la participación de Sergio Mayer, Azul Guaita, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio; y tendrá 20 capítulos en su primera temporada.

