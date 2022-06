Karol G invitó a Anahí a su concierto en México. | Fuente: Captura de pantalla

Karol G continúa con su gira ‘Bichota Tour’ por toda Latinoamérica y el último fin de semana fue México donde ofreció un concierto en la Arena Ciudad. Sin embargo, la colombiana les dio una sorpresa a sus fanáticos luego de mencionar que es fan de RBD.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo la cantante.

Tras estas palabras, Karol G se puso un sombrero de vaquero color rosado y al darse la vuelta, sale Anahí, la recordada Mía Colucci de ‘RBD’ interpretando ‘Sálvame’, uno de los más grandes éxitos de la banda mexicana.

Todos los asistentes corearon el tema y, al finalizar, la intérprete solo tuvo palabras de agradecimiento: “No sé ni cómo explicar… Le regalaron 100 años de vida a mi corazón. No lo voy a olvidar jamás”, finalizó.

Así fue el concierto de Karol G en Perú

Antes de visitar México, Karol G visitó Perú el sábado 4 de junio en la Arena 1 de la Costa Verde donde se llenó de voces coreando: "Ya no tiene excusa / hoy salió con su amiga, dizque pa matar la tusa..."; y también: "Y ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón / dando vuelta en un maquinón...", entre otros temas. Lideraba ese canto la colombiana Karol G, quien llegó a Lima para ofrecer el primero de sus dos conciertos.

En la previa, el DJ Diego Alonso calentaba el show de la artista con canciones clásicas del reggaetón, de artistas como Tony Dize y Trebol Clan, y las alternaba con sencillos más recientes, de Bad Bunny o Jhay Cortez. Así, cuando Carolina Giraldo Navarro —nombre real de la intérprete— salió al escenario, el público ya estaba preparado para seguirle el ritmo de su trap latino.

Bajo rayos de luz verdes, Karol G arrancó su concierto en Lima con "Sejodioto", acompañada por un equipo de bailarinas. A este tema de su álbum "Tick Tock Boom" le siguió "Mi cama", esa canción que lanzó en 2018 con la colaboración de J Balvin. Banderola en mano, la estrella del género urbano se detuvo para echar un vistazo a los miles de asistentes, mandarles un beso volado y darles unas cálidas palabras de bienvenida.

No faltaron las fans de Karol G que asistieron al concierto vestidas al estilo de la cantante. Cabelleras azules, en honor a la intérprete de "Tusa", coloreaban la noche oscura, y sobresalían también las bandanas y sombreros de vaqueras. "¡El verdadero outfit, mami!", les dijo la artista, luego de cantar "Poblado", el tema en el que había lanzado junto a J Balvin, Nicky Jam, Totoy El Frio, entre otros.

