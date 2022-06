La actriz francesa Léa Seydoux se une al elenco de "Dune 2". | Fuente: Twitter

"Dune 2" suma un nuevo nombre a su reparto. La secuela dirigida por Denis Villenueve contará con la presencia de Léa Seydoux, la actriz francesa que ha aparecido recientemente en cintas como "La crónica francesa" o "Sin tiempo para morir", la última entrega de James Bond.

Según informa Deadline, Seydoux interpretará en la secuela de Dune a Lady Margot, la esposa del conde y mentat Hasimir Fenring. En las novelas originales de Frank Herbert, su personaje, a pesar de ser secundario, goza de una gran importancia e influencia al formar parte de la Hermandad de las poderosas Bene Gesserit.

Además, se trata, por su conexión con el Conde Ferning, antiguo gobernador de Arrakis, de una figura cercana a la del Emperador Shaddam IV, al que dará vida Cristopher Walken. Lady Margot también tiene vínculo con Feyd-Rautha Harkonnen, sobrino del Emperador y presunto heredero de la dinastía Harkonnen, que estará interpretado por Austin Butler.

Léa Seydoux sumará, de este modo, un nuevo blockbuster a su carrera, que combina con películas de autor. En lo que llevamos de 2022, la actriz ha protagonizado con Viggo Mortensen Crimes of the Future, de David Cronenberg, y One Fine Morning, de la directora Mia Hansen-Love. El año pasado, Seydoux apareció en la premiada La crónica francesa, de Wes Anderson, y también en la última entrega de James Bond, Sin tiempo para morir, en la que interpretó al interés amoroso del Agente 007 de Daniel Craig.

Butler, Walken y Seydoux son, junto con Florence Pugh -que dará vida a la princesa Irulan Corrino, la mayor de las cinco hijas del Emperador Shaddam IV- los actores que, de momento, se suman a la secuela dirigida por Denis Villenueve.

Sus personajes en "Dune 2" se unirán a los interpretados por Timothée Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani), Rebecca Ferguson (Lady Jessica Atreides), Oscar Isaac (el duque Leto Atreides), Jason Momoa (Duncan Idaho), Javier Bardem (Stilgar), quienes ya aparecieron en la primera película y que repetirán en la secuela.

