Dustin Diamond, de 44 años, fue hospitalizado tras sentir dolores en todo su cuerpo. | Fuente: Captura de pantalla

El actor Dustin Diamond, que interpretaba a Screech en la popular serie "Salvado por la Campana" ("Saved by the Bell") se encuentra hospitalizado en Florida (EE.UU.), según informaron medios especializados.

Diamond, de 44 años, fue ingresado el fin de semana en un centro hospitalario de este estado tras sentir dolores en todo su cuerpo y malestar general, según reportó TMZ, que agregó que su entorno se halla preocupado de que pueda tratarse de algún tipo de cáncer.

El representante del actor confirmó al Hollywood Life que el intérprete se halla hospitalizado y señaló que "en este punto están haciendo más pruebas para determinar" el diagnóstico.

Según TMZ, entre los varios exámenes a los que se ha sometido al artista figura una biopsia.

Detalló que la preocupación de que padezca algún tipo de cáncer se debe a que en su familia hay antecedentes en ese sentido, incluida su madre que falleció de cáncer de seno.

ALTIBAJOS

Dustin Diamond, que encarnó al personaje de Screech Powers, es parte del elenco original de la popular serie noventera "Salvado por la Campana", que tuvo 4 temporadas, e integró el spin-off "Salvado por la Campana: Los años universitarios".

Fue el único miembro del reparto original que no fue llamado para el relanzamiento de la ficción, el año pasado, a través de la plataforma Peacock, aunque los otros actores señalaron que la puerta estaba abierta.

Tras el fin de la serie su vida personal ha pasado por algunos altibajos. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca.

En 2009, Diamond publicó una biografía, "Behind the Bell", en la que no pintó un retrato amable de sus excompañeros de elenco, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show. (EFE)