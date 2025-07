Karla Tarazona no descarta tener una hija con Christian Domínguez en "un par de años más"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Karla Tarazona no descarta tener otro hijo con Christian Domínguez. La conductora de televisión habló de la posibilidad de embarazarse por cuarta vez y poder tener una niña “en un par de años más” para poder solventar a sus tres hijos, principalmente al menor, quien es fruto de su relación con el cantante de cumbia.

“Ya tengo 42 años, sí podría (tener una bebé), pero me pongo pensar mucho en lo que tengo que darle a mis hijos. A mí me gusta vivir bien, por eso me ‘rompo el lomo’ trabajando, el costo de vida de mis hijos es bastante alto”, comenzó diciendo la también modelo.

En efecto, Tarazona, quien conduce el programa Préndete junto a Christian Domínguez, remarcó que por el momento no está en sus planes embarazarse y que solo piensa en apoyar los gastos de su menor hijo que tiene con el líder de Gran Orquesta Internacional.

“Entonces, tener una niña ahorita es empezar de cero porque Valentino (su hijo menor) tiene nueve años. Sería otra vez a cambiar pañales, amanecerse. Yo creo que si pensara en tener una hija no sería ahorita, tendría que esperar por lo menos un par de años”, sostuvo la influencer a Trome.

En otro momento, destacó el rol de padre que viene cumpliendo Christian Domínguez con quien retomó oficialmente su relación el último mes de febrero tras estar varios años separados.

“Él cometió sus errores, como cualquier papá, cuando nos separamos. Lo más importante es ver cómo una persona que se equivocó, en vez de hablarlo, tiene acciones y tú dices: ‘Sí, aprendió’. Él como papá, durante todo este tiempo, a mí me ha sorprendido porque es una persona que con acciones está demostrando que los errores que cometió los ha enmendado”, expresó.

Christian Domínguez elogia a Karla Tarazona y asegura que es “la mujer de su vida”

Christian Domínguez cumplió 42 años y compartió con emoción que atraviesa una de las etapas más plenas y felices de su vida, acompañado de su pareja Karla Tarazona.

"Ha sido un año sumamente bonito que me ha tocado vivir, estoy en paz, tranquilo y feliz porque me han hecho varias sorpresas desde el domingo”, expresó Domínguez, actual conductor del programa matutino Préndete.

El artista reveló que Karla lo sorprendió organizando una celebración especial con un partido de fútbol en la que participaron amigos de su orquesta, familiares y otros seres queridos. “Karla me sorprendió con una reunión con ‘pichanga’ con mis amigos de la orquesta, familia y más amigos”, contó.

Más allá de la celebración, Christian Domínguez destacó la estabilidad y el amor que vive en su relación actual: “Hoy por hoy estoy en paz, con la mujer de mi vida y muy feliz”. Asimismo, no escatimó elogios para Karla: “Mi hermosa mujer es increíble. Estuvo muy preocupada por la reunión que me organizó el domingo pasado. Le agradezco mucho a Karla porque es la generadora de todas las cosas”.

Finalmente, el exvocalista de Joven Sensación agradeció a Dios por este momento de plenitud personal y familiar: “Le agradezco mucho a Dios por lo que me está pasando, por hacerme sentir tan feliz y le pido que nos siga bendiciendo para seguir siendo felices (con Karla), porque de esa manera nuestros hijos también van a estar bien”.

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su reconciliación

Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializaron su reconciliación. El cantante de cumbia compartió un video en febrero de este año donde aparece al lado de la conductora con románticos momentos vividos juntos.

Al sonido del tema Mi Refe, de Beéle y Ovy on the Drums, Domínguez mostró videos y fotos al lado de Tarazona cantando en un concierto y otra imagen en la playa donde el cumbiambero aparece sentado en la orilla abrazando por detrás a la madre de uno de sus hijos.

Por otro lado, en los videos se ven escenas de Karla Tarazona y Christian Domínguez bailando en el set del programa Préndete, donde este último es coconductor junto con Tarazona y Rocío Miranda.

Abrazados y con gestos muy cariñosos, los dos aparecen sonriendo mientras disfrutan de sus paseos, viajes y su rutina en el gimnasio. Además, Domínguez colocó un collage con dos fotos donde carga a Karla Tarazona en la playa. Una del 2014, año de su matrimonio y otra del 2025, confirmando así la fecha de su reconciliación.

Finalmente, el video muestra un momento íntimo de ambos besándose en un departamento, lugar donde estarían conviviendo. ¿Seguirán juntos toda la vida? Veremos.

