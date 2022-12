'Black Adam' está protagonizada por Dwayne Johnson, también conocido como 'La Roca', quien encarna un antiguo esclavo al que se le otorgan poderes especiales. | Fuente: Instagram

Tras haberse estrenado hace dos meses, ‘Black Adam’ no seguirá formando parte de DC Studios. De acuerdo con Dwayne Johnson, quien se pone en la piel del mencionado héroe, precisó que el fracaso en la taquilla en Estados Unidos fue el detonante para que James Gunn y Peter Safran, directores creativos, no confíen en el personaje.

Es por eso que el artista explicó que es probable que van a ver cómo regresarlo en un futuro, hasta se habló de un cameo dentro de unos años, pero no hay nada confirmado aún.

“Mis apasionados amigos, quería ofrecerles una muy esperada actualización de Black Adam, sobre el futuro del personaje en el nuevo Universo DC. James Gunn y yo conectamos, y Black Adam no estará en el primer capítulo de su narrativa. Sin embargo, DC y Seven Bucks acordaron continuar explorando las formas más valiosas en que se puede utilizar Black Adam en futuros capítulos del multiverso de DC. James y yo nos conocemos desde hace años y siempre nos hemos apoyado para tener éxito. No es diferente ahora, y siempre apoyaré a DC (y Marvel) para ganar y GANAR A LO GRANDE. Ustedes me conocen, y tengo la piel muy gruesa, y siempre puedes contar conmigo para ser directo con mis palabras”, escribió Dwayne Johnson en su cuenta de Twitter.

A este comunicado, James Gunn reaccionó asegurando: “Amor por The Rock. Y siempre estaré emocionado de ver qué harán él y Seven Bucks a continuación. No puedo esperar para colaborar con él pronto”, concluyó el director.

Así fue como Black Adam tuvo su propia película

Después de la acogida irregular de títulos como 'The Suicide Squad', 'Justice League' y 'Birds of Prey', que dejaron al estudio sin una dirección clara, se decidió que el fichaje del imponente Dwayne Johnson —también conocido como 'The Rock'— es su apuesta a una sola carta.

Y para ello han escogido a un personaje que debutó en la factoría de cómics como villano en 1945, reapareció como héroe del antiguo egipcio en los años 70 y, ahora, salta al celuloide en pleno 2022.

Lo curioso es que el actor ya fichó por la saga en 2014 para dar vida a Black Adam en 'Shazam!', pero los productores quedaron tan impresionados con las pruebas de cámara que decidieron darle una película en solitario y un presupuesto de más de 200 millones de dólares para su debut.

"Lo que más me gusta de Black Adam es que él hará cualquier cosa para proteger a su gente, su país y su familia", respondió Dwayne Johnson con rotundidad. Ambientada en un universo claramente inspirado por las ciudades de oriente medio, 'Black Adam' arranca con su protagonista confundido al encontrar que la antigua civilización en la que creció, Kahndaq, es una metrópolis moderna que nada se parece a los viejos tiempos.

Liberado de prisión, donde ha pasado miles de años, deberá adaptarse a un nuevo mundo en el que su agresividad y peculiar forma de repartir justicia se topará con un grupo de superhéroes, conocido como la Sociedad de la Justicia de América, que intentarán detener sus acciones.

"Hay una área gris en la que el espectador puede no estar de acuerdo con 'Black Adam' y lo que hace, pero lo entiendes porque está lleno de rabia", argumentó. Esa confusión entre el mal y el bien, una división que a veces resulta demasiado evidente en el género de superhéroes, es lo que para Johnson hace de este título una propuesta "más convincente".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.