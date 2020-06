Dwayne Johnson sobre Donald Trump: "¿Dónde está nuestro líder ahora que nuestro país está de rodillas?"

Dwayne Johnson se pregunta dónde está Trump en la crisis racial de EE.UU. | Fuente: EFE

El actor Dwayne Johnson, que en el pasado ha flirteado con la posibilidad de saltar del cine a la política, cuestionó con seriedad el papel del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la crisis racial por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis.



"¿Dónde estás?", pregunta el actor en varias ocasiones en un vídeo de más ocho minutos publicado en Twitter.



"¿Dónde está nuestro líder? ¿Dónde estás? ¿Dónde está nuestro líder en este momento? Ahora que nuestro país está de rodillas, suplicando, rogando, herido, enfadado, frustrado, dolorido y pidiendo con sus brazos abiertos ser escuchado", afirmó.



El artista, una de las estrellas más populares de Hollywood en la actualidad, mostró su apoyo al movimiento Black Lives Matter ("Las vidas negras importan") y defendió que Estados Unidos gira en torno a la inclusividad, la aceptación y la igualdad para todos.



"No soy presidente de Estados Unidos, pero soy un hombre y un padre que se preocupa profundamente por su familia, sus hijos y el mundo en el que viven", indicó.



"Me preocupa profundamente nuestro país y cada persona que vive aquí. Ese soy yo. Soy un hombre frustrado. Estoy decepcionado, estoy enfadado. Pero también estoy haciendo todo lo posible para mantenerme enfocado y tan calmado como pueda", añadió.



Johnson terminó el clip asegurando que "el proceso de cambio ya ha empezado" y que "se puede sentir en todo el país".



Este mensaje acumuló en Twitter más de 59.000 retuiteos y 203.000 "me gusta".



Johnson tenía previsto estrenar junto a Emily Blunt "Jungle Cruise", película de Disney dirigida por el director español Jaume Collet-Serra y que, debido a la pandemia del coronavirus que mantiene cerrados los cines de prácticamente todo el planeta, tuvo que retrasar su lanzamiento del 24 de julio de este año al 30 de julio de 2021.



Además, el actor presentará en el futuro en Netflix la cinta de acción "Red Notice", en donde compartirá protagonismo con otras dos figuras del máximo nivel en Hollywood: Ryan Reynolds y Gal Gadot.

Con información de Efe.