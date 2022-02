Héctor Parra es acusado de abuso sexual contra su hija | Fuente: Instagram | Héctor Parra

El actor mexicano Héctor Parra, reconocido por su larga trayectoria en telenovelas como "La usurpadora", "Te sigo amando" y "Cómplices al rescate", fue acusado formalmente por el delito de abuso sexual contra su hija Alexa, fruto de la relación que tuvo con la actriz Ginny Hoffman.

Parra fue detenido el pasado 15 de junio por la Fiscalía de Ciudad de México y trasladado a una prisión de la capital azteca. La noticia de la acusación fue anunciada por su expareja, quien publicó un comunicado en las redes sociales, detallando los cargos que el actor enfrentará en los próximos días.

LA DENUNCIA

Alexa, ahora de 20 años, denunció a su padre por tocamientos indebidos desde que cumplió los seis hasta los 14 años. Ella detalló que recibía "caricias extrañas" y miedo a las reacciones agresivas de Parra. Por su lado, Hoffman añadió que la expareja del actor, Paulina Garriga, le había referido que este guardaba ropa interior de la niña junto a la suya.

El actor negó siempre los hechos y acuso a Hoffman de manipular a su hija para tramar la denuncia por despecho después de su matrimonio, que acabó hace más de 10 años. Alexa tomó un año de terapia, después de su revelación pública, y espero hasta ser mayor de edad para emprender la denuncia legal.

"Estaba confundida, decía 'no pues es mi papá', y ya que conocí al esposo de mi mamá, él tiene otra hija y yo veía que él no trataba a su hija de la manera en la que mi papá me trababa a mí", dijo Alexa en conferencia de prensa luego de la detención de su padre.

CAMBIÓ LOS PLANES DE LA DEFENSA

La reciente acusación formal tomó por sorpresa a los representantes de Héctor Parra porque estaban trabajando para que el actor continuara con su proceso en libertad. El proceso se halla en la fase intermedia y próximamente las pruebas serán sometidas a través de un juicio oral en una audiencia.

Ante la noticia, Ginny Hoffman ha pedido respeto ante el proceso que se viene, por lo que ha solicitado a los medios de comunicación dar el tratamiento adecuado a la información que se estará dando. en los siguientes días.

