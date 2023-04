Louis Gabriel Basso III, conocido como Gabriel Basso, es un actor estadounidense. | Fuente: Netflix

El pasado 23 de marzo se estrenó en Netflix "El agente nocturno", la serie basada en la novela homónima de Matthe Quirk. La historia sigue a Peter Sutherland, interpretado por Gabriel Basso, quien es un agente del FBI que luego de salvar a una multitud de un atentado en tren, deberá asumir una gran responsabilidad.

Si el rostro de su protagonista te parece conocido, aquí te contamos algunas curiosidades y datos de su carrera actoral.

¿Quién es Gabriel Basso?

Gabriel Basso es un actor estadounidense de 28 años, nacido en St. Louis, Missouri. Sus padres son Marcie y Louis J. Basso Jr. Creció y fue educado en casa junto a sus dos hermanas, Alexandra y Annalise Basso, quienes también son actrices.

¿En qué otras producciones aparece Gabriel Basso?

La primera aparición de Gabriel Basso fue en la película de comedia Alice Upside Down, interpretada por Alyson Stoner con un personaje menor. Posteriormente, saltó a la fama con su papel de Adam Jamison en "The Big C" en 2010.

Sus papeles más importantes fueron en la película "Super 8" y en la película "Ithaca" junto a el reconocido actor Tom Hanks. En 2013, fue uno de los protagonistas de "The Kings of Summer" y el filme fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance.

Su último papel en una película fue en "Hillbilly Elegy", donde compartió reparto con Glenn Close y Amy Adams. El largometraje fue nominado a varios premios en los Globos de Oro y los Premios Oscar.

¿Qué hace Gabriel Basso en su tiempo libre?

El actor de 28 años llamó la atención por su increíble cambio físico. Esto ha sido el resultado de un arduo entrenamiento. Gabriel Basso compartió en algunas imágenes y videos en sus redes sociales su afición por deportes como el boxeo. Asimismo, es un gran amante de la música y se ha lucido tocando la batería.

¿Quiénes participan en la serie de 'El agente nocturno'?

"El agente nocturno" cuenta con un cast interesante, que logró llamar la atención de los usuarios de Netflix. Los actores que participan en esta serie son:

1. Gabriel Basso como Peter Sutherland

2. Luciane Buchanan como Rose Larkin

3. Hong Chau como Diane Farr

4. D. B. Woodside como Erik Monks

5. Fola Evans-Akingbola como Chelsea Arrington

