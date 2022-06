Fernando Colunga regresará a la pantalla chica con 'El Conde'. | Fuente: Telemundo

El eterno galán de Telemundo, Fernando Colunga, regresará a la pantalla chica con “El Conde”. Después de su última participación en “Pasión y poder” de Televisa, el mexicano vuelve a la televisión de la mano de Ana Brenda Contreras.

Por medio de las redes sociales, se filtró las primeras imágenes de la caracterización del artista en el set de grabación donde luce un nuevo look y muchos de sus fanáticos aseguraron que luce irreconocible.

Además de Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, “El Conde” también tendrá la participación de Chantal Andere, Sergio Sendel, Helena Rojo, Roberto Romano, Uriel del Toro, Marjoire de Souza, Victor González, Sarai Meza, entre otros.

"El día y la noche… así podría definir esta nueva aventura. Espero que el público pueda disfrutar esta serie tanto como lo estamos haciendo todo el equipo detrás de este proyecto", dijo Colunga en un comunicado. Hasta el momento, no se sabe más detalles de esta nueva producción de Telemundo, solo que se estrenará este 2022.

Los dos proyectos de Fernando Colunga

La miniserie cuenta la historia de los Greco, familia muy tradicional que esconde un clan muy delictivo. Fernando Colunga será Aquiles Greco, un oficial retirado que hará todo lo posible por mantener el estatus de su familia.

Además, está casado con Marta, interpretado por Lisa Owen, una mujer ambiciosa. Su casa se convierte en su centro de operaciones donde poco a poco se descubre que son responsables de matar, torturar y más con tal de conseguir dinero.

Cabe resaltar que este no es el único proyecto de Fernando Colunga. También protagonizará “El conde”, título que aún está por confirmarse. Alejando Galán es acusado de asesinar a un candidato político y va a prisión.

Tras su fuga, recupera un tesoro que le dejó un noble español por lo que será un Conde e ingresará al mundo de la política para ejecutar su venganza.

