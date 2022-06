La actriz peruana Diana Quijano fue diagnosticada de cáncer de mama. | Fuente: Instagram

Diana Quijano, la reconocida actriz peruana que formó parte de grandes telenovelas de Telemundo, fue diagnosticada con cáncer de mama. A sus 60 años, la artista compartió su testimonio en redes sociales donde pide ayuda a sus seguidores.

“Hola, soy Diana Quijano, la actriz de telenovelas. A lo mejor has visto una que hice en el 2008, ha girado por todo el mundo y la han dado 8 mil veces. Se llamó ‘Victoria’. Mi personaje se llamaba Camila. En la serie a Camila le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo”, se le escucha decir.

Diana Quijano comentó que el tratamiento es costoso y no tiene los recursos para ello por lo que hizo un llamado a sus seguidores:

“La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama Filiberto. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que Filiberto se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda”, continuó.

Contacto de ayuda para Diana Quijano

PayPal: quijanovaldivieso@gmail.com

México: Banco Azteca

DIANA QUIJANO. Cta# 95461604814099

CLABE INTERBANCARIA #127180016048140997

USA: Regions Bank

Diana Quijano. Account# 0231076114

Routing# 063104668

Western Union: Diana Quijano

Zelle:quijanovaldivieso@gmail.com

Diana Quijano revela por qué "Al fondo hay sitio" no funcionó en Telemundo

La actriz peruana, Diana Quijano, quien participó en la telenovela “Tierra de reyes”, indicó que “Al fondo hay sitio” no tuvo éxito en Telemundo debido al lenguaje que utilizan los actores.



“Nosotros somos una sociedad muy racista y bromeamos con el racismo, pero en Estados Unidos son muy cucufatos con ese tipo de bromas y lo que pasa es que no entendieron el sentido del humor peruano”, dijo.



“Yo viajé para allá (Estados Unidos) y me costó mucho que entendieran mis chistes y eso fue lo mismo que pasó con la serie. Creo que habría que neutralizar un poco su lenguaje, pero perdería su esencia. En la serie había algunas cosas que no entendía”, agregó Quijano.

