El actor Jason David Frank explicó las razones por las que no podía dejar el Perú tras la Comic Con Lima 2019. | Fuente: Composición

El actor Jason David Frank confirmó en sus redes sociales que logró salir del Perú tras pasar 24 horas con impedimento de salida del país. El popular Power Ranger verde explicó qué fue lo que sucedió y los motivos que le impedían regresar a Estados Unidos.

El recordado Power Ranger verde precisó que en ningún momento fue arrestado, que su hija no tuvo ningún problema en dejar el Perú y que no habló con nadie sobre el tema.

"Finalmente camino a casa, después de una larga y emocionante Comic Con, donde conocí a personas increíbles, recibí mucho amor y experiencias sinceras. Se suponía que debía ir a casa ayer [6 de agosto]; sin embargo, fui detenido por la aduana en el aeropuerto de Lima. Aunque la policía sí apareció, y no he realizado declaraciones sobre esta situación a nadie... sí, imagínense [medios de comunicación]. No fui arrestado y Jenna [su hija] pudo salir del Perú sin ningún problema", escribió el actor.



¿POR QUÉ NO PODÍA SALIR?

Asimismo, el intérprete aseguró que su salida del país se retrasó porque el sistema de migraciones colapsó por la gran cantidad de visas que se han registrado a propósito de los cerca de 10 mil extranjeros que llegaron a Lima por los Juegos Panamericanos 2019.

"Desafortunadamente, tuve que ser retenido en una oficina por más de 5 horas (un retraso total de 24 horas) mientras se solucionaban todos los problemas. Debido a la gran afluencia de visas, más de 10 mil personas enviaron [solicitudes] debido a los Juegos Panamericanos, el sistema colapsó. Había demasiadas Visas para que el gobierno las manejara y a otros, incluidos los atletas de varios equipos, se les negó la salida", agregó el intérprete.



HÉROE AGRADECIDO

Finalmente, Jason David Frank agradeció a los organizadores de la Comic Con Lima 2019, quienes "manejaron la situación de manera eficiente".

"Estoy feliz y bendecido de que los promotores de la Comic Con Lima hayan manejado esta situación de manera eficiente. Muchas gracias Grecia Galván [su traductora] por ayudarme en esta situación, ya que pasaste toda la noche y el día traduciendo y haciendo todo lo posible para asegurarte de que estuviera bien", concluyó.



Como se recuerda, fuentes de Migraciones revelaron a RPP Noticias que Jason David Frank no podía salir del país porque ingresó al Perú con visa de turista y debía pagar impuestos y una multa a Sunat, debido a que su visita al país para participar de la Comic Con Lima 2019 donde recibió una remuneración.