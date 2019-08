MIlett Figueroa y su mensaje contra la última emisión de "El valor de la verdad". | Fuente: Composición

Milett Figueroa sorprendió a todos sus seguidores al pronunciarse en redes sociales tras la emisión del último programa de "El valor de la verdad" que tuvo como invitado Greg Michel y que señaló que la exchica reality se le insinuó durante el tiempo en el que ella tenía una relación con Alexander Geks.



La exmodelo utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje contra el programa de Beto Ortiz, debido a que no es la primera vez que la nombran en una edición de "El valor de la verdad".

“Señores de ‘El valor de la verdad’, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante... Ya no basta con quedarme callada e ignorar las miserables declaraciones de otras personas. ¿Hasta cuándo? Yo estoy en lo mío, no me meto con nadie y mucho menos hablo de nadie”, escribió Milett Figueroa en la mencionada red social.



La intérprete de la Brasileña en el musical de "Pantaleón y las visitadoras" señaló que por ser "una persona pública" no tiene porqué estar expuesta a comentarios de gente que busca fama a costa de su nombre.

"No puedo entender cómo están permitiendo que una persona, que ya no sabe cómo buscar ‘fama’, se exprese de una manera tan patética contando las intimidades de las mujeres. Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. Vergüenza y lástima por todos los que están involucrados. No les importa nada. ¡Qué asco!”, añadió.



VISITA DEL NOBEL PERUANO



Mario Vargas Llosa, quien fue el invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019, aprovechó su paso por el Perú para ver el musical inspirado en una de sus icónicas novelas.

Se trata de "Pantaleón y las visitadoras: El musical", el cual continúa en temporada en el Teatro Peruano Japonés y es protagonizado por Milett Figueroa y Emanuel Soriano.

Precisamente, la actriz publicó una fotografía de su encuentro con Mario Vargas Llosa en su cuenta de Instagram y señaló que fue un lujo tenerlo entre los asistentes que vieron la obra el domingo 21 de julio.

"Una visita súper especial la que tuvimos esta noche, vaya pedazo de lujo de tener a nuestro premio Nobel de literatura el señor Mario Vargas Llosa, autor de Pantaleón y las visitadoras, un placer compartir este momento", escribió Milett Figueroa en la mencionada red social.