El príncipe Harry confirma distanciamiento con su hermano William: "Estamos en caminos diferentes" | Fuente: AFP

El príncipe Harry, hijo menor de Lady D y nieto de la reina Isabel II, reconoció que él y su hermano, el príncipe William, van en este momento por "caminos diferentes" y que tienen "días buenos" y otras veces "días malos".



"Somos hermanos. Siempre seremos hermanos. Estamos ciertamente en este momento en caminos diferentes, pero yo siempre estaré con él (apoyándole) y sé que él siempre estará conmigo", respondió a los rumores sobre un distanciamiento con su hermano mayor.

Las declaraciones del Duque de Sussex se dieron en un documental emitido por la cadena inglesa ITV, en el que también habló sobre su vida personal y los problemas con los tabloides británicos.



El príncipe Harry también admitió que tiene que lidiar con las presiones de los medios y su salud mental, algo que ya afrontó tras la muerte de su madre, Diana, Princesa de Gales, ocurrida en un accidente en París en 1997. Harry reconoció que había superado estos problemas, pero "de repente, todo ha vuelto, y esto es algo que tengo que controlar".



"Parte de este trabajo (como miembro de la familia real británica) es ponerle buena cara (a las cosas), pero para mí y para mi mujer, hay muchas cosas que duelen, especialmente cuando la mayoría de ellas no son ciertas", agregó.



El diario británico Sunday Times reveló que los duques de Sussex se tomarán un descanso familiar, sin compromisos oficiales durante seis semanas, tras los esfuerzos por lidiar con la atención mediática.



Hace unas semanas, el nieto de la reina Isabel II resaltó que "siempre" protegerá a su familia y que no quiere "repetir el pasado", en referencia a las presiones que sufrió su madre de los medios de comunicación antes del trágico accidente de coche.



"Todo por lo que ella (Diana de Gales) tuvo que pasar (...) es increíblemente importante cada día y no es que yo esté paranoico, es solo que yo no quiero que el pasado se repita", recalcó.

En el mismo documental, Meghan Markle reveló que sus amigos británicos le habían dicho, tras conocer al príncipe Enrique, que no se casara con él porque los tabloides le harían la vida imposible. "Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que (todo) sería justo", agregó la duquesa, al referirse a este acoso. EFE