“Para mí, Windsor es ella”: El príncipe William confiesa que extraña a Isabel II

El heredero al trono británico recordó con emoción a sus abuelos, Isabel II y el príncipe Felipe, en una charla con el actor Eugene Levy grabada en el castillo de Windsor para la docuserie The Reluctant Traveler.

Mostró su lado más emotivo. El príncipe William recordó con nostalgia a su abuela, la reina Isabel II, y a su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, durante una entrevista con el actor Eugene Levy —conocido por su papel del padre de Jim en American Pie— grabada en el castillo de Windsor.

En un adelanto de la tercera temporada de la serie documental The Reluctant Traveler de Apple TV+, que se estrenará el próximo 3 de octubre, Levy le preguntó al príncipe de Gales si extrañaba a la fallecida monarca. “Sí, de hecho, sí. Echo de menos a mi abuela y a mi abuelo”, respondió William.

El príncipe de Gales añadió: “Ha habido bastantes cambios. Piensas en que ellos ya no están, especialmente estando en Windsor. Para mí, Windsor es ella. Le encantaba estar aquí, pasaba la mayor parte de su tiempo en este lugar”. La conversación se desarrolló frente a una de las grandes ventanas del castillo.

En el tráiler oficial ya se había visto otra escena entre Levy y William, en la que bromean mientras caminan por un bosque cerca de Windsor. El príncipe le pregunta: “¿Embriagarse con el príncipe William estaba en tu lista de deseos?”. El actor responde con una sonrisa: “Esa es la lista”.

Durante el adelanto más reciente, el hijo del rey Carlos III comenta que intenta mostrarle al actor el castillo “como a ella (Isabel II) le hubiera gustado”. También recordó que la reina, fallecida en 2022 a los 96 años, disfrutaba de pasar tiempo en ese lugar, donde cuidaba a sus caballos, una de sus grandes pasiones.

Más revelaciones del príncipe William

El episodio también recoge un momento más íntimo en el que William habla sobre el impacto de los diagnósticos de cáncer de su padre, Carlos III, y de su esposa, Kate Middleton, princesa de Gales.

“Diría que el 2024 fue el año más difícil que he tenido nunca. Se dice que la vida nos pone a prueba, y ser capaces de superarla es lo que nos hace quienes somos”, confesó.

¿De qué trata The Reluctant Traveler?

La serie documental sigue a Eugene Levy en un recorrido por diferentes culturas y destinos turísticos, pese a que él mismo admite no ser un viajero entusiasta. “Ahora que se me considera un viajero, me he propuesto completar mi propia lista de deseos antes de ‘estirar la pata’”, dice en el tráiler.

En las primeras imágenes de la tercera temporada se le ve celebrando el Día de Muertos en México, recorriendo Estados Unidos en una casa rodante, participando en San Patricio en Irlanda, visitando la India y el Reino Unido. En esta edición también contará con invitados especiales, entre ellos el cantante Michael Bublé.

