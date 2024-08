El rapero Nelly fue detenido por sospecha de posesión de drogas y conducir sin seguro

La prensa internacional informó sobre la detención del rapero estadounidense el miércoles. Sus abogados afirman que se trató de una exageración por parte de la policía.

El rapero estadounidense Nelly fue arrestado en la madrugada del miércoles 7 de agosto en Maryland Heights, Missouri, por presunta posesión de drogas, según confirmó un portavoz de la policía a la prensa internacional. Además, las autoridades encontraron una orden pendiente relacionada con una falta de seguro de una detención de tráfico previa.



Nelly, cuyo nombre real es Cornell I. Haynes Jr., estaba saliendo del Hollywood Casino en Maryland Heights alrededor de las 4:45 a.m. cuando fue detenido por agentes de la Comisión de Juegos de Missouri para una verificación de identidad, según Variety. La AP también confirmó que Nelly fue acusado por sospecha de posesión ilegal de drogas.

En esta imagen proporcionada por el Departamento de Policía de Maryland Heights, se ve al rapero Nelly en una foto de ficha policial del 8 de agosto de 2024 en Maryland Heights, Missouri.Fuente: AFP

¿Qué respondió Nelly?

Durante la detención, se descubrió que el rapero, de 49 años, tenía una orden judicial pendiente por un seguro de automóvil vencido. Al registrar su vehículo, los oficiales de la Patrulla Estatal de Carreteras encontraron pastillas de éxtasis, de acuerdo a la publicación, lo que llevó a la acusación de posesión de drogas. El rapero fue arrestado, pero luego puesto en libertad.



Sin embargo, los abogados de Nelly han desmentido el arresto en una declaración a Billboard, alegando que fue víctima de un oficial "exagerado". "El Sr. Haynes no fue acusado de posesión de drogas," declaró el abogado Scott Rosenblum. "Fue arrestado por una falta de prueba de seguro de 2018, relacionada con una orden emitida en diciembre de 2023, de la cual no recibió notificación".



Rosenblum añadió: "Es importante señalar que, como parte de los requisitos para viajar internacionalmente, el Sr. Haynes regularmente debe demostrar que no tiene órdenes pendientes, incluyendo verificaciones del FBI. No había ninguna. Estoy 100% seguro de que este caso no llegará a nada, y solicitaremos una investigación sobre la conducta de este oficial".

¿Quién es Nelly?

Nelly alcanzó gran relevancia en la década de 2000 cuando varios de sus temas dominaron la lista Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en algunas de las canciones más populares del momento, como fue el caso de Hot In Herre. Recientemente, completó una gira por Estados Unidos como artista de apoyo en el noveno tour de Janet Jackson.



Según Variety, el intérprete de Dilemma, su icónico dueto con Kelly Rowland, ha hecho una pausa en su carrera musical en solitario. Su último trabajo original fue Heartland de 2021, en el que colaboró con artistas country como Florida Georgia Line. Más recientemente, Nelly firmó con WME para representación global tras una gira con T.I., Ja Rule y Ashanti.

