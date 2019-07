El rapero Tay-K es sentenciado a 55 años de prisión por homicidio durante un robo

Rapero Tay-K es sentenciado a 55 años de prisión por robo que dejó un muerto | Fuente: AP

El rapero Tay-K, de 19 años, fue condenado este martes en Texas a 55 años de prisión por homicidio durante un robo en 2016, y recibió sentencias adicionales de 30 años por robo agravado y de 13 años por dos cargos de robo, informaron los medios locales.



La semana pasada el jurado de un tribunal del condado texano de Tarrant había declarado a Tay-K culpable de homicidio de Ethan Walker, de 21 años, que se produjo en 2017 durante el allanamiento y robo de una casa en Mansfield (Texas). Tay-K se había declarado no culpable de la muerte de Walker.



El jurado, que deliberó durante cuatro horas en dos días, también declaró a Tay-K culpable de robo agravado y de haber herido de bala a Zachary Beloate, quien también se hallaba en la casa en la que se produjo el robo.



Los abogados defensores del rapero, cuyo nombre legal es Taymor McIntyre, alegaron que el joven solo había participado en el robo, que no iba armado y no tenía idea de que su cómplice, Latharian Merritt, mataría a alguien.



El rapero también enfrenta un segundo caso por homicidio en el Condado Bexar y otro de robo agravado en el Condado Tarrant, en incidentes que ocurrieron después que McIntyre se cortase el grillete electrónico que tenía en el tobillo y violase su arresto domiciliario.



Según las autoridades, mientras estaba prófugo, McIntyre también robó y mató a Mark Saldívar, de 23 años, en un restaurante de San Antonio el 23 de abril de 2017, y el mes siguiente atacó y robó a Skip Pepe, de 65 años, en Arlington (Texas).



Después de una búsqueda por todo el país, McIntyre fue capturado en Nueva Jersey en junio de 2017.



Tay-K alcanzó popularidad con su canción "The Race", que alcanzó el puesto 44 en la lista de 100 éxitos de US Billboard.



Después de que el joven fue capturado en Nueva Jersey, otros raperos famosos como 21 Savage, Tyga, Lil Yachty y YBN Nahmir han producido versiones mezcladas de "The Race", y la canción ha vendido más de un millón de copias, según ha certificado la Asociación de la Industria de Grabación de Estados Unidos (RIAA). EFE