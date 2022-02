Ankhal (21) estuvo en su auto con dos amigos y fue ahí donde recibió los impactos de bala. A pesar de ser llevado al hospital de inmediato, su condición es grave. | Fuente: Twitter

El reguetonero Anthony Mercado Díaz, más conocido como Ankhal, fue herido de gravedad durante una balacera en Puerto Rico. De acuerdo con el diario El Nuevo Día, el artista de 21 años iba en su auto junto a dos amigos y fueron atacados a tiros.

"Cuando estos caballeros se disponían a llegar al barrio Florencio, fueron interceptados por dos individuos enmascarados que sacaron dos armas largas y comenzaron a dispararles", dijo Joaquín de la Cruz Santiago, el director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de Fajardo.

Ankhal y sus dos amigos fueron trasladados al Centro Médico de Río Piedras donde el médico que lo atendió dio detalles sobre su estado de salud:

"El rapero ya salió de sala de operaciones, pero el otro caballero (de 26 años) sigue en sala de operaciones", comentó



Farruko y Rauw Alejandro piden que oren por la salud de Ankhal

Farruko, quien es dueño del sello discográfico al que pertenece Ankhal, compartió un mensaje en sus redes sociales sobre el atentado contra el artista:

"Hijo mío, porque siempre te he visto como mi hijo con amor y respeto. No he parado de orar por ti desde que me enteré de lo que te sucedió, le doy gracias a Dios que sigues con vida. Quiero que sepas que te amo, siempre te he tratado de aconsejar porque siempre he querido el bien para ti. Me duele en el alma esta situación si sigues aquí en esta tierra es porque Dios tiene un trato contigo muy especial".

Por su parte, Rauw Alejandro también se mostró conmovido con esta situación y espera que se recupere pronto.

"Ayer no se durmió con esta mala noticia. Mi bro está delicado de salud en el hospital y 2 días antes de la sorpresa que le tenemos a nuestros fans. De los chamakitos más talentosos de la nueva. To' lo que tengo con el brother es fuego y no le vamos a bajar. Tienes que recuperarte hermanito Ankhal por ti y los tuyos", dijo.

