Luego de ser diagnosticado con cáncer de colon, el salsero Paquito Guzmán falleció este jueves a los 82 años. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Thais Llorca

El salsero puertorriqueño Frank Guzmán Geigel, conocido en el mundo de la música como Paquito Guzmán, falleció este jueves 9 de diciembre a los 82 tras una larga lucha contra el cáncer, según confirmaron sus familiares.

"Han sido muchas las muestras y llamadas que hemos recibido, por eso les pedimos espacio para procesar este triste momento. Pedimos un poco de tiempo para asimilar esta dura pérdida. Nuevamente, gracias a Puerto Rico y a todos los fanáticos del mundo", manifestó una de sus nietas en un comunicado de prensa.

Como respeto al último deseo del intérprete de temas exitosos como "25 rosas" y "Cinco noches", no se realizarán actos fúnebres y ante cualquier información adicional será la familia Guzmán quien la ofrezca.

Durante sus últimos días, Paquito Guzmán estuvo rodeado de sus hijos y su esposa Carmen. Murió tras contraer un cáncer de colon en su casa en Toa Baja, ubicada en Puerto Rico.

La trayectoria de Paquito Guzmán

Nacido el 20 de noviembre de 1939 en San Juan, el cantante publicó más de una veintena de discos a lo largo de su carrera, entre los que destacan "Champán y ron: las mejores baladas de salsa" (1986) y "Tu Amante Romántico" (1988).

Paquito Guzmán comenzó su trayectoria musical a principios de los años sesenta y por décadas cultivó éxitos en diversos géneros como el bolero, la guajira, la guaracha y la salsa.

Formó parte de el Trío Los Primos de Rafael Scharrón y Tatín Vale y del Conjunto Cachana de Joe Quijano, pero consolidó su carrera en la música cuando se unió a la Orquesta La Primerísima de Tommy Olivencia.

El intérprete también se desarrolló como solista, logrando trascender las fronteras de Estados Unidos y Puerto Rico y alcanzando gran popularidad en toda Suramérica, especialmente en Venezuela, Colombia y Perú.

(Con información de EFE).

