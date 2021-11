Pedro Capó termina el 2021 dando las "Gracias" y comparte su deseo de trabajar con Tony Succar. | Fuente: Instagram | Pedro Capó

“Gracias”, eso es lo que Pedro Capó no para de decir en medio del año de incertidumbre que se vivió en todo el mundo. El artista puertorriqueño-estadounidense presentó nuevo material que formará parte de su próximo disco, en donde agradece a la vida por todos esos “momentos bonitos que guardo con gratitud”.

En entrevista con RPP Noticias, el intérprete de la famosa canción ‘Calma’ combina el rap con rock y, a pesar de ser nuevo en esos géneros, no tuvo miedo de experimentar.

“Yo soy un presentado como dicen en Puerto Rico”, dijo entre risas. “Soy inquieto, curioso y jugando sobre todas las cosas. Aquí influye muchas cosas que viví en los 90 como rap más puro, rock, pop un poco de soul y viene inspirado también en la música que escucha mi hijo de 17 años que se vuelve mi curador de cierta manera”, agregó.

Capó expresó también su admiración por Tony Succar como persona y como profesional. ¿Se animará a realizar algún tema con él? “A mí me encantaría”, sostuvo.

Pedro Capó anhela trabajar con el productor peruano Tony Succar e incursionar por primera vez en la salsa. | Fuente: RPP Noticias

Su anhelo de trabajar con Tony Succar

Pedro Capó recuerda con cariño al productor nacional Tony Succar cuando se conocieron en los Latin Grammy 2019, evento en el que el percusionista ganó dos gramófonos. Si bien ha pasado por géneros como el reguetón, pop, rock y más, sueña con hacer salsa junto al peruano.

“Me encanta trabajar con gente que admiro, con los que sé que suman, ojalá yo tenga la capacidad de contribuir y si hablamos de salsa, uff… es algo que me apasiona”, comentó el artista.

Cabe resaltar que Pedro Capó lleva el talento en las venas con respecto a la salsa ya que su padre y su abuelo, Bobby Capó, fueron parte esencial del movimiento ya que compusieron temas para Ismael Miranda, para el Gran Combo de Puerto Rico, y más.

“He tenido la oportunidad de coquetear en vivo con la salsa, pero no he hecho nada. Ojalá que se dé. Me encantaría trabajar con él. Tony Succar, llámame”, sostuvo entre risas.

Pedro Capó y su eventual visita a Perú

El intérprete de "Gracias" defenderá su nuevo tema en lo que queda de este año y para el próximo, ya tiene lista una gira por Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Perú está dentro de sus planes? "Ojalá que me toque cantar en vivo por primera vez en tu país", dijo Pedro Capó.

"Los fanáticos peruanos han sido maravillosos, qué bonito que conecten con mis canciones. Espero darle ese cariño de vuelta con Perú. Mi último disco 'Munay', jamás lo he tocado en vivo, no he tenido la oportunidad de defenderlo, espero hacerlo en Perú", sostuvo.

