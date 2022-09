Ismael Enrique Cruz Cordova, conocido como Ismael Cruz Córdova, es un actor puertorriqueño. | Fuente: Instagram

“El señor de los anillos: Los anillos de poder” se estrenará este 2 de setiembre y está ambientada miles de años antes de las películas de “El señor de los anillos” y “El Hobbit” donde se adapta a los nuevos tiempos apostando por la diversidad.

El actor puertorriqueño Ismael Cruz Córdova, quien encarna a Arondir, se mostró orgulloso de ser el primer elfo afrodescendiente de la saga:

"Ahora estamos aquí para que la nueva generación no pueda decir que no había personas de color en la Tierra Media. Ese capítulo se ha cerrado. Estamos haciendo esto para la gente que soñaba con nosotros, como nosotros soñábamos con ver a personas como nosotros, así que esta serie es una carta de amor para ellos", dijo el artista.

"Algo que ha enfadado mucho a la gente es la diversidad en nuestro elenco, pero si te fijas en la alegría que ha supuesto para otras personas, creo que hemos hecho lo correcto", explica Morfydd Clark, quien se mete en la piel de la versión joven de Galadriel, el personaje que encarnó Cate Blanchett en las seis películas dirigidas por Peter Jackson.

En este sentido, la actriz Nazanin Boniadi hace hincapié en la naturalidad con que la ficción ha integrado la diversidad en su trama. "Diversidad no es sinónimo de incluir a ninguna minoría por compromiso. No hay 'tokenización' en esta serie. Todos han sido elegidos perfectamente por sus papeles", matiza. "Además, si tienes una comunidad de diferentes culturas, como elfos, enanos, númenóreanos y humanos, todos juntos uniéndose para superar un obstáculo, no hay mejor manera de representar eso", añadió sobre 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'.

El proyecto más esperado por los fans de ‘El señor de los anillos’

El año 2014 marcó el final de la trilogía de “El Hobbit” con “El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos”, dirigida por Peter Jackson. Tras ocho años, “El señor de los anillos: Los anillos de poder” es un estreno muy esperado por los fans de Tolkien.

"Habrá algunas diferencias entre los personajes que son canon y los que no, pero, personalmente, no siento presión. Todos hemos trabajado tan duro que el resultado habla por sí solo", opina Sara Zwangobani, que encarna Marigold Brandyfoot, una de los pelososos, los nuevos hobbits, en la ficción. "Estoy emocionado de que haya tanta expectación. No siempre haces algo que la gente realmente está esperando ansiosa para ver", añadió Dylan Smith, quien da vida a Largo Brandyfoot.

"Inconscientemente he comparado la serie con las películas. Terminé leyendo mucho del material original, pero las películas de Peter Jackson fueron una parte importante de mi vocabulario", admitió el intérprete. "Que haya altas expectativas significa que a la gente le importa", dijo Charlie Vickers, encargado de dar vida a Halbrand.

(Con información de Europa Press)

