Rafael Amaya habló nuevamente sobre la posibilidad de volver a interpretar a Aurelio Casillas en una posible temporada 8 de 'El señor de los cielos'.

El actor Rafael Amaya habló nuevamente sobre la posibilidad de volver a interpretar a Aurelio Casillas, el personaje que lo llevó a la fama en Telemundo. Su papel en “El señor de los cielos” terminó en la séptima temporada con su muerte; sin embargo, no descarta que haya una continuación.

“Estamos en eso (hacer la temporada 8). Depende de la empresa (Telemundo), estamos en pláticas y todo va muy bien. Lo principal aquí es darle a la gente lo que quiere y lo que pida… y lo siguen pidiendo”, dijo el mexicano en una entrevista con la revista People en Español.

Como se recuerda, Rafael Amaya firmó con Telemundo y pudo volver a la actuación tras dejar la rehabilitación. Además, hace unos meses confirmó que está “trabajando arduamente” para ver cómo podría continuar la historia de Aurelio Casillas.

Rafael Amaya le dio vida a Aurelio Casillas en las siete temporadas de "El señor de los cielos".

Rafael Amaya y su regreso a Telemundo en "Malverde: el santo patrón"

Rafael Amaya hizo su triunfal regreso a las pantallas de Telemundo con una actuación especial en "Malverde: El santo patrón". Tras estar dos años alejado de la televisión, el actor mexicano se mostró más que emocionado de regresar a trabajar en su gran pasión que es la actuación.

En una entrevista con la revista Hola USA, el artista ha revelado sus más íntimos sentimientos tras regresar a las pantallas y pensó que quizás estaba un poco oxidado para volver con un personaje fuerte en la narcoserie de Telemundo.

"Estar alejado de los medios, no estar ejerciendo mi carrera por casi dos años, fuera de pantalla... sí sentía un poco de nervios, incertidumbre. Me sentí como con una duda, de ‘¿no estaré un poco oxidado o un poco fuera de lugar?’ . Me alejé un tiempo y tenía miedo, (me preguntaba) ‘¿qué irá a pasar?’. Afortunadamente, me recibieron con los brazos abiertos, me sentí muy acogido por parte de Pedro Fernández, Isabela Castillo, Luis Felipe Tovar, todos esos compañeros que están en esta súper serie", reveló el actor.

En esta historia, Rafael Amaya se pondrá en los zapatos de 'Teodoro Valenzuela', un bandolero que se dedica al trasiego de amapola y marihuana y que tiene un pasado en común con Malverde, a quien buscará para pedirle ayuda.

