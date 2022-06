Carmen Aub, es la actriz mexicana que le da vida a 'Rutila Casillas', hija de Aurelio Casillas en "El señor de los cielos". | Fuente: Twitter

Tras la confirmación de la temporada 8 de “El señor de los cielos” se ha especulado sobre si el regreso de los protagonistas. Ya se sabe que Rafael Amaya vuelve como ‘Aurelio Casillas’, pero ¿también estará su hija ‘Rutila’?

La actriz que le da vida a la primogénita del famoso narco mexicano, Carmen Aub, revelo si participará o no en esta parte de la historia.

“La verdad es que el público lo pide muchísimo, cuando salgo en la calle todavía ‘Rutila, Rutila’ y todos preguntan por la octava temporada, lo cual eso también yo digo ‘¡órale!, las personas sí me están esperando y sí están pendiente’ y eso me llena de emoción”, dijo la artista a People en Español.

Asimismo, Carmen Aub confesó estar feliz de que los fanáticos de “El señor de los cielos” quieran ver su personaje para la temporada 8.

“Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de ‘El señor de los cielos’, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no”, agregó la actriz.

Para finalizar, Carmen Aub dejó abierta la posibilidad de volver a ser ‘Rutila Casillas’ siempre y cuando la gente siga apoyando.

"El señor de los cielos" tendrá temporada 8 en Telemundo

Aurelio Casillas regresó de la muerte. El actor Rafael Amaya lanzó un avance de lo que se verá en la octava temporada de “El señor de los cielos” donde se ve que su personaje ‘resucita’ para vengarse de sus enemigos y seguir siendo el líder.

En el teaser de un minuto y medio, se le escucha decir a Casillas que volverá para poner las cosas en su lugar. “Se dice que solo Dios nos ve a todos, pero a veces, lo que no se ve tiene el poder de destruir todo y a todos en su camino”.

Además, en las imágenes del video se puede ver a todos los peones de Aurelio Casillas ir hacia el desierto donde fue enterrado para salvarle la vida. Muchos de ellos corren para abrir su ataúd done finalmente despierta.

De inmediato sacan las palas y los picos para escarbar, al darse cuenta de que se trata de sus compañeros, “El señor de los cielos” comienza a golpear la madera con desesperación y logra salir de ahí. Al verlo bien, le entregan su arma y grita su popular frase “¡Arre!”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.