La temporada 2 de "Pasión de gavilanes" llegó a su fin la última semana de mayo. | Fuente: Instagram

Los protagonistas de “Pasión de gavilanes” se despidieron de sus personajes después del último capítulo de la segunda temporada que se transmitió hace unos días. Es así que, mediante sus redes sociales, los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, le dijeron adiós a su historia.

Así se despidieron los protagonistas de “Pasión de gavilanes”

Natasha Klauss

“Se lo dije a cada uno, los llevaré por siempre en mi corazón, gratitud. A todo el elenco nuevo gracias por ser lo que fueron y porque sigamos manteniendo el lazo tan bello que se creó”, publicó 'Sarita Elizondo'.

Michel Brown

“Hace casi 20 años me encontré con esta joya de personaje que me llenó de regalos. Hoy lo despido con mucho cariño”, escribió el popular Franco Reyes.

Paola Rey

“Gracias a todos los que hicieron posible esta segunda temporada. Gracias a la cadena Telemundo, a los libretistas, a todo el espectacular equipo detrás de cámara, profesionales y maravillosos todos. Gracias a mis nuevos compañeros de set, fue un placer compartir con todos y en especial gracias y que lindo reencuentro con todos mis gavilanes de la primera temporada”, escribió la famosa Jimena Elizondo.

¿En Netflix después de su estreno en Telemundo?



La segunda temporada de 'Pasión de gavilanes' llegará a Netflix después de estrenarse por Telemundo. De acuerdo con la información que recogió el medio Confidencia Digital, la plataforma adquirió los derechos de la popular novela colombiana.

La razón de esta adquisición fue porque el servicio de streaming tiene miedo de que “sea pirateada”. “Una de las preocupaciones que tienen los promotores es que la gente pirateé los episodios cuando se estrenen en Telemundo el mes que viene”, dijo una fuente.

Como es de conocimiento, 'Pasión de gavilanes' es una novela famosa que no necesita doblaje ni subtítulos para el área hispana por lo que los productores están convencidos de que la piratería “haga daño a la industria latina”.

De acuerdo con el medio Confidencia Digital, se trataron de contactar con Netflix sobre los derechos de la producción, sin embargo, la plataforma no se pronunció al respecto.





