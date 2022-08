Luis Iván Arana Zúñiga​ es un actor mexicano de cine y televisión. | Fuente: Instagram

El actor Luis Iván Arana confirmó su regreso como ‘Ismael Casillas’ para la octava temporada de “El señor de los cielos” que, por el momento, no se ha dado más detalle de lo que se verá en esta parte de la historia.

“¿El 8 es un buen número no?”, se lee en la descripción de la publicación que hizo el actor mexicano junto a tres fotos en blanco y negro donde aparece caracterizado como su personaje de la narcoserie.

Como se recuerda, Luis Iván Arana apareció desde las primeras temporadas cuando ‘Aurelio Casillas’, interpretado por Rafael Amaya, estaba a punto de morir y necesitaba un trasplante de riñón, pero ni uno de sus hijos era compatible con él.

Así que “El señor de los cielos” buscó por cielo, mar y tierra, a uno de sus hijos no reconocidos y así dio con ‘Ismael Casillas’, quien más tarde se convirtió en la mano derecha de su hermana Rutila.

¿'Rutila Casillas' regresa para la temporada 8 de "El señor de los cielos"?

Luego de confirmarse de que Iván Arana vuelve como 'Ismael Casillas', se ha especulado sobre el regreso de su hermana en la ficción. La actriz que le da vida a la primogénita del famoso narco mexicano, Carmen Aub, revelo si participará o no en esta parte de la historia.

“La verdad es que el público lo pide muchísimo, cuando salgo en la calle todavía ‘Rutila, Rutila’ y todos preguntan por la octava temporada, lo cual eso también yo digo ‘¡órale!, las personas sí me están esperando y sí están pendiente’ y eso me llena de emoción”, dijo la artista a People en Español.

Asimismo, Carmen Aub confesó estar feliz de que los fanáticos de “El señor de los cielos” quieran ver su personaje para la temporada 8.

“Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de ‘El señor de los cielos’, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no”, agregó la actriz.

Para finalizar, Carmen Aub dejó abierta la posibilidad de volver a ser ‘Rutila Casillas’ siempre y cuando la gente siga apoyando.

