El actor mexicano Raúl Méndez le dio vida a 'Chacorta' en "El señor de los cielos". | Fuente: Telemundo

Tras el anuncio de la temporada 8 de “El señor de los cielos”, Rafael Amaya reveló si el personaje interpretado por Raúl Méndez (Víctor Casillas, alias ‘Chacorta’), regresaría para continuar con la historia del narco más famosos de México.

Como se recuerda, el hermano de ‘Aurelio Casillas’ solo estuvo en dos temporadas y su personaje tuvo una muerte violenta, por lo que el protagonista descartó que su compañero vuelva a tomar su papel.

“Pues él no tiene cabeza. No sé cómo va a regresar, a lo mejor regresa como ‘The Walking Dead’ o algo así”, dijo Rafael Amaya entre risas durante una entrevista.

En la narcoserie "El señor de los cielos", 'Chacorta' muere a manos del 'Chema Venegas', interpretado por Mauricio Ochmann. Este le corta la cabeza en señal de venganza contra Aurelio y le envía su cabeza en un recipiente.

¿Por qué 'Chachorta' dejó 'El señor de los cielos'?

Tras su expansión internacional, el actor mexicano Raúl Méndez reveló la razón por la que ‘Víctor Casillas’, su personaje en la novela “El señor de los cielos", solo sale en las dos primeras temporadas.

El artista llamó la atención de todos luego de que ‘Chacorta’ se ganara el cariño de los fanáticos, sin embargo, para crecer profesionalmente tenía que tomar una decisión y así lo hizo.

“Fueron dos motivos, uno sí fue el económico. Evidentemente cuando tu vez que una producción es un éxito y que está generando tales cantidades de dinero y cuando me enteró cuanto ganaban los demás, yo pedí un ajuste y ellos no quisieron. No me pagaban lo suficiente”, dijo el mexicano en una entrevista a “No lo cuentes”.

Aparte de ello, Méndez también aseguró que su decisión se debió a que fue convocado para ser parte de la película “Visitantes” junto a su colega Kate del Castillo.

“Cuando me enteré de que iba a estar Kate ya supe que el éxito estaba presente”, comentó de su coprotagonista. “Cuando la conocí me di cuenta de que es una mujer extremadamente profesional. A pesar del gran nivel que ha alcanzado como actriz, sigue haciendo las cosas con mucha humildad y pasión. Se compromete”, agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans

¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas.