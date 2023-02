Rafael Amaya regresó como Aurelio Casillas después de estar alejado de la tv por rehabilitación. | Fuente: Instagram

Telemundo ha terminado las grabaciones de la temporada 8 de ‘El señor de los cielos’ y Rafael Amaya se mostró agradecido por la gran acogida que ha tenido la narconovela. Como se recuerda, el actor mexicano volvió a ponerse en la piel de Aurelio Casillas después de estar en rehabilitación.

Por ello, se tomó el tiempo de dedicarle un mensaje a cada uno de sus compañeros de trabajo y a la casa televisora por la paciencia, por esperar su regreso y por la dedicación en cada episodio.

“Después de haber resurgido de las cenizas y ver el mundo desde otra perspectiva el día de hoy, después de haber estado “picando piedra” durante dos años y medio, soñando alcanzar nuestros objetivos, de ser los dueños y señores del rating, el día de hoy, las grabaciones han llegado a su conclusión, pero no es el fin si no apenas el comienzo porque hierba mala nunca muere”, reza la primera parte.

Además, Rafael Amaya agradeció a su pareja quien también es su manager: “Quiero agradecer a mi compañera de vida Maritza Ramos, a mi productora y amiga que admiro mucho Karen Barroeta; a Luis Zelkowics por su infinita imaginación, por su enorme corazón e inagotable tinta; a Harold, Sánchez, a Ximena Cantuarias y a todo el maravilloso elenco, mejor no pudo haber sido”.

“Al equipo técnico, a Raúl Pano y su equipo; a Raúl, a Kevin, a Emilio, a todos que sin ellos este sueño no se hubiera hecho realidad. Gracias Telemundo, gracias por su talento y generosidad y sobre todo paciencia, hasta la próxima”.

“Estos dedos que están escribiendo este mensaje nunca se van a cansar de agradecerle a papá Dios, y a ustedes, el público, mi gente. Gracias por haberme esperado, dejarnos entrar en sus casas y regresarnos al trono. ¡GRACIAS!”, finalizó Rafael Amaya.

La temporada 8 de 'El señor de los cielos' es la novela más vista

La octava temporada de ‘El señor de los cielos’ ocupó el primer lugar en las telenovelas más vistas en su horario. Tras el estreno de su primer capítulo en prime time, regresó con fuerza en reemplazo de la tercera temporada de ‘La reina del sur’.

Como se transmite a las 9 de la noche por Telemundo, compite con otras novelas como ‘Mi camino es amarte’ y ‘Cabo’. El rotundo éxito y el regreso de Rafael Amaya pasó por encima de los demás con sus impactantes episodios.

‘El señor de los cielos’ fue visto por un millón 600 mil de televidentes mientras que las dos producciones mencionadas antes no lograron pasarlo, según Nielsen National TV View. El primer episodio se estrenó el martes 17 por Telemundo y tuvo como objetivo principal explicar cómo es que Aurelio Casillas regresó de la muerte ya que su familia lo enterró. Sin embargo, todo esto fue un trabajo de la DEA quienes hicieron un plan para hacerlo pasar por muerto luego de inyectarle un fármaco experimental que le quitó los signos vitales por unos minutos.

La agente infiltrada, ‘Tracy’, es quien hará conocer a sus superiores sobre la captura de Aurelio Casillas, por ello le implanta un chip para tenerlo bajo su mando. Es así que cuando el narcotraficante despierta, debe contar todo lo que sabe del negocio.

"Querían que les dijera todo sobre mi familia, mis hijos, mis amigos, aliados, todo, pero nunca dije nada. Me querían poner como testigo protegido, pero eso no sirve", dijo Casillas mientras era torturado. Los intentos de ‘Tracy’ son cada vez en vano porque no le da la información que necesita. Tras agredir a los oficiales y escaparse de la sala de interrogatorios, la agente infiltrada se alista para salir detrás de él, pero Aurelio Casillas es más hábil y se escapa.

