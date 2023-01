El lunes 23 de enero se mostró cómo es que Amado Casillas ya no forma parte de 'El señor de los cielos'. | Fuente: Telemundo

Después de que el actor Matías Novoa revelara que no formaba parte de la temporada 8 de ‘El señor de los cielos’ por sus proyectos personales, los escritores tuvieron que justificar su ausencia en la trama ya que en la historia él era uno de los personajes principales porque Aurelio Casillas “había muerto”.

El lunes 23 de enero se mostró cómo es que Amado ya no estaba más. En el quinto capítulo se le dio un giro a su papel y decidieron que debía tener un trágico final.

¿Cómo murió Amado Casillas en ‘El señor de los cielos’?

Como se recuerda, en la temporada 7 de ‘El señor de los cielos’ la familia Casillas sufrió un envenenamiento en el funeral de doña Alba. Si bien fue Amado uno de los que se había salvado, finalmente fue él quien murió.

A pesar de que en ningún momento se muestra este trágico momento, la noticia la dio Ismael Casillas. "El Amado no la libró", dijo. A lo que Diana Ahumada, su pareja en la ficción, le pregunta en shock: "¿Cómo que no la libró?".

"Lo siento prima, pero el Amado fue el primero en caer. Él trajo todas las dosis con esos gringos y trató de ayudar a toda la plebe, pero…", detalló Ismael. A pesar de que se reveló cómo murió Amado, los fanáticos no estuvieron de acuerdo con el desenlace.

"¡Qué decepción viendo ese capítulo! La temporada 7 al final Amado no tuvo contacto con el fentanilo y ahora dicen que no la libró", "Todos estaban graves con los ojos blancos y ahora aparecen como si nada. El Vitaminas se estaba revolcando en el piso casi muerto y resulta que ni al hospital fue. La verdad muchos imperfectos en la serie…", fueron algunos comentarios.

¿Qué pasó en el primer capítulo de ‘El señor de los cielos 8’?

Han pasado cuatro años desde la transmisión de la séptima parte de ‘El señor de los cielos’ y este 2023 vimos el regreso de Rafael Amaya como Aurelio Casillas para la temporada 8. En la continuación de la historia se explica cómo fue que el narco más famoso de México ‘resucitó’ de la muerte después de sufrir un ataque de ‘El Cabo’. En esta nota te contaremos cómo fue el primer episodio que dejó con la boca abierta a más de uno.

El primer episodio de ‘El señor de los cielos’ se estrenó el martes 17 por Telemundo y tuvo como objetivo principal explicar cómo es que Aurelio Casillas regresó de la muerte ya que su familia lo enterró. Sin embargo, todo esto fue un trabajo de la DEA, quienes hicieron un plan para hacerlo pasar por muerto luego de inyectarle un fármaco experimental que le quitó los signos vitales por unos minutos.

La agente infiltrada, ‘Tracy’, es quien hará conocer a sus superiores sobre la captura de Aurelio Casillas, por ello le implanta un chip para tenerlo bajo su mando. Es así que cuando el narcotraficante despierta, debe contar todo lo que sabe del negocio.

"Querían que les dijera todo sobre mi familia, mis hijos, mis amigos, aliados, todo, pero nunca dije nada. Me querían poner como testigo protegido, pero eso no sirve", dijo Casillas mientras era torturado. Los intentos de ‘Tracy’ son cada vez en vano porque no le da la información que necesita. Tras agredir a los oficiales y escaparse de la sala de interrogatorios, la agente infiltrada se alista para salir detrás de él, pero Aurelio Casillas es más hábil y se escapa.

