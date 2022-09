Maricela González ('La Felina') volverá con su personaje para la temporada 8 de "El señor de los cielos". | Fuente: Telemundo

Cada vez está más cerca el estreno de la temporada 8 de “El señor de los cielos” donde Rafael Amaya le volverá a dar vida a Aurelio Casillas. Esta vez, los protagonistas leyeron el primer capítulo y se reveló quiénes, por el momento, estarán de regreso.

Lógicamente, el actor mexicano estuvo presente en esta lectura, pero fue su compañera Maricela González, quien interpretó a Eunice Lara -más conocida como ‘La Felina’-, tomará su personaje nuevamente ya que marcó mucho en la temporada 5 donde había muerto supuestamente.

Para inmortalizar el momento, compartió una imagen con Aurelio Casillas en sus redes sociales. Otra de las presentes en la temporada 8 de “El señor de los cielos” es Elsy Reyes, actriz que le dio vida a la periodista Carla Uzcátegui.

Hasta el momento, estos son los personajes que estarán en el primer capítulo de la serie de Telemundo que aún no tiene fecha de estreno, pero ya lanzó su teaser oficial.

¿'Rutila Casillas' regresa para la temporada 8 de "El señor de los cielos"?

Tras la confirmación de que varios actores como Iván Arana ('Ismael Casillas') vuelven a la serie, se ha especulado sobre el regreso de su hermana en la ficción. La actriz que le da vida a la primogénita del famoso narco mexicano, Carmen Aub, revelo si participará o no en esta parte de la historia.

“La verdad es que el público lo pide muchísimo, cuando salgo en la calle todavía ‘Rutila, Rutila’ y todos preguntan por la octava temporada, lo cual eso también yo digo ‘¡órale!, las personas sí me están esperando y sí están pendiente’ y eso me llena de emoción”, dijo la artista a People en Español.

Asimismo, Carmen Aub confesó estar feliz de que los fanáticos de “El señor de los cielos” quieran ver su personaje para la temporada 8.

“Una parte de mí, yo ya había dicho yo ya cerré el ciclo, ya estoy haciendo otras cosas, pero también otra parte como que la verdad es que es una familia que yo creé con todos mis compañeros de ‘El señor de los cielos’, tantos años, que me encanta trabajar con ellos; el público, siento que también se lo merece, entonces vamos a ver qué pasa. La verdad todavía no digo sí, todavía no digo no”, agregó la actriz.

Para finalizar, Carmen Aub dejó abierta la posibilidad de volver a ser ‘Rutila Casillas’ siempre y cuando la gente siga apoyando.

