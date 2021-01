El actor Eleazar Gómez agredió físicamente a la peruana Stephanie Valenzuela, quien lo denunció ante las autoridades mexicanas. | Fuente: Instagram

Se complican las cosas para Eleazar Gómez. Tras ser acusado por la modelo peruana Stephanie Valenzuela por agresión física e intento de ahorcamiento, se retrasa la audiencia sobre el proceso judicial del actor mexicano.

¿A qué se debe esto? Puesto la razón de ello se debe a que su abogado, Froylán Díaz, decidió retirarse del caso por “problemas de salud”.

“Desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar [Gómez]”, reveló Díaz al programa mexicano de televisión “Venga la Alegría” de TV Azteca. “Por motivos de salud me tuve que retirar; de hecho, ya no estoy en México”, añadió.

Como se recuerda, Froylán Díaz estuvo desde el principio del caso del agresor y ahora que ha dado un paso costado, confesó que pondrá al tanto a los nuevos representantes del actor mexicano para “conseguirle mejores condiciones”:

“El asunto están las mejores manos; seguiré apoyando en lo mejor posible pero ya hay personas que se está encargando de la investigación”, explicó.

Con respecto al aplazamiento de la audiencia, el abogado considera que, por la pandemia, en un par de meses podría retomarse: “Así como están los tiempos, creo que [la audiencia] se va a ir hasta marzo”, agregó.

NO HAY UN ARREPENTIMIENTO

Fran Valenzuela negó que el actor de telenovelas se haya disculpado con la modelo y cantante peruana, y solo la presiona para que retire los cargos de la denuncia en su contra. “Él cree que no ha hecho nada malo, le dice: ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate! ¡Ven y da el perdón!’”, reveló a TVyNovelas.

“Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave un error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, agregó.

Hasta el próximo año, Eleazar Gómez se mantendrá en prisión mientras la justicia mexicana evalúa los cargos por violencia familiar impuestos por Stephanie Valenzuela tras ser agredida físicamente por el actor en su domicilio en Ciudad de México. Los hechos se dieron horas después de que le pidiera la mano en un restaurante.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.