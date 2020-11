El pasado 5 de noviembre, el actor mexicano Eleazar Gómez agredió físicamente a la peruana Stephanie Valenzuela. | Fuente: Instagram

Eleazar Gómez fue detenido en México el pasado 5 de noviembre por denuncias de agresión contra su pareja, la peruana Stephanie Valenzuela. En los primeros reportes de la prensa mexicana, la estrella de Televisa fue acusado de intentar estrangular y golpear a la modelo arequipeña.

Así es como, se reveló que los vecinos de la vivienda alertaron a una patrulla que pasaba por la zona, luego de escuchar los gritos de auxilio de Valenzuela en un barrio residencial de Nápolas, en CDMX, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles y Valenzuela pudo ser socorrida por los agentes policiales.

“Lo que tengo entendido, y por lo que me contaron los vecinos, es que mi hermana ha gritado fuerte porque la ha mordido e intentado ahorcarla, cuando ha querido escapar le ha roto el pantalón… Al bajar los vecinos la ayudan y llaman a la policía”, precisó el hermano de 'Tefi' Valenzuela en conversación con "Magaly TV: La firme" sobre la agresión perpetrada por Eleazar Gómez.

Horas antes de lo sucedido, el actor mexicano había pedido matrimonio a la cantante e influencer de 30 años. Incluso, había llamado a los familiares de la peruana para pedir su aprobación para seguir adelante con el compromiso, según lo que cuenta el hermano de la agraviada.

"La relación tiene desde meses atrás, yo no estuve tan de acuerdo porque lo vi un tipo muy hiperactivo, pero delante de mí nunca demostró una mala actitud", reveló sobre el comportamiento de Gómez que presenció en severas ocasiones.

LAS PRIMERAS DECLARACIONES DE 'TEFI'

Tras la conmoción en la farándula azteca por el caso de Stephanie Valenzuela, la modelo peruana decidió mantenerse alejada de las cámaras hasta que tuvo que a la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, donde fue abordada por la prensa.

“Quiero aprovechar las cámaras ya que muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, no se queden calladas. Yo confío plenamente en la justicia mexicana. Hoy más que nunca me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardad nuestra integridad. No tengan miedo de denunciar”, expresó tras denunciar a Elezar Gómez.

Tras recibir una orden de prisión preventiva, permanece en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte tras agredir físicamente a Valenzuela. La Fiscalía General de Justicia de la capital inició una investigación contra el artista de Televisa por el delito de violencia familiar equiparada.

Según El Universal, un juez vinculó a Gómez al proceso judicial en México, por lo tanto, se dio inicio a la investigación formal del caso. Mientras tanto, la galán de telenovelas enfrentará dos meses de prisión preventiva, tal como ha solicitado la justicia azteca frente a la agresión física que sufrió Stephanie Valenzuela.





ES SEPARADO DE TELENOVELA

El productor Nicandro Díaz González publicó un comunicado frente a los cuestionamientos por la presencia de la Eleazar Gómez en la próxima ficción de Televisa, cuyas grabaciones ocurrían las últimas semanas. Según revela, seguirán adelante con un reemplazo ante las graves acusaciones por golpear e intentar estrangular a la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

“Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la Producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela ‘La Mexicana y el Güero’, para lo cual realizaremos un pequeño casting en los próximos días”, se lee en el mensaje de la separación del protagonita de la telenovela.

Por otro lado, su mánager Joe Bonilla decidió dar un paso al costado para no representarlo más: “Debido a la situación legal por la que está atravesando Eleazar Gómez, hemos concluido su representación artística”, comienza el mensaje. “Lo sucedido es inaceptable y no va en concordancia con mi política de manejo ni la trayectoria profesional de la compañía”.

Recientemente, se confirmó que el actor de 34 años pasará las fiestas navideñas en prisión ya que en enero del 2021 se dará su próxima audiencia para saber si saldrá libre o no, según su abogado Froylán Díaz.









LA PERUANA CONTINUARÁ CON SU DENUNCIA

En declaraciones para "Magaly Tv: La firme", Stephanie Valenzuela habló sobre los episodios de violencia que vivió en su relación amorosa con Eleazar Gómez: “Al principio lanzaba cosas, pateaba cosas (…) Luego, de la nada, había cosas que le molestaban y no entendía por qué”, señaló.

Además, aseguró que seguirá adelante por la vía legal y, como ha dicho antes, espera recibir respuesta por parte de la justicia en México.“No voy a permitir que se lo haga a otras chicas más. Es mi deber denunciar para que después la vida de una chica no pese en mi hombro”, añadió la exchica reality.

En conversación para el programa "Hoy", Valenzuela comentó lo difícil que fue asimilar el hecho de haber sido agredida brutalmente por Eleazar Gómez, quien era su novio hasta ese entonces. Para ella, ha sido muy difícil tener que afrontar la situación y denunciarlo ante las autoridades.

“No es fácil para mi estar hablando de este tema, pero creo que es importante. Tengo la voz para hablar por muchas mujeres. Cuando sufres agresión por parte de tu pareja, al menos de esta magnitud, tu cerebro no lo asimila”, expresó la conocida 'Tefi' Valenzuela. “No entiendo en qué momento el hombre tan cariñoso con el que me la pasaba bailando y cantando, pudo llegar a esto. Me pidió que nos casemos”.









