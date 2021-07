Eleazar Gómez presentó su faceta como músico queriendo dejar atrás la agresión a Stephanie Valenzuela ya que ahora es "un hombre de fe". | Fuente: Composición

Tras salir de prisión por haber golpeado a la modelo peruana Stephanie Valenzuela, Eleazar Gómez dio una entrevista exclusiva a un programa mexicano donde presentó su faceta como músico queriendo borrar su pasado.

En medio de la conversación, el actor mexicano reveló que ahora es un “hombre de fe” y que los episodios lamentables que pasaron hace unos meses solo fueron “pruebas que tenía que superar”.

“Creo que las experiencias vividas siempre te dan un recorrido para poder aprender, para poder madurar y reflexionar acerca de todo. De corazón te digo que me siento muy contento ahora”, comentó Eleazar Gómez.

“Viví momentos difíciles”

Por otro lado, habló sobre su estadía en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde estuvo cinco meses por agredir físicamente a Stephanie Valenzuela. “Viví momentos difíciles, fue bastante duro, pero al final del día una persona siempre debe tener fe en que las cosas van a salir bien”, agregó.

“Hoy más que nunca me siento muy agradecido y bendecido por poder tener esta oportunidad de poder volver con la gente, de volver con mi familia, de volver a estar aquí. Es maravilloso para mí. Es muy lindo”, dijo Eleazar Gómez en referencia a que ahora comenzará de nuevo.

Un historial de comportamiento

José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 34 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en “Luz Clarita”, “Retrato de familia” y “Azul”. En el 2005, saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela “Rebelde”. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como “Amores verdaderos” y “Atrévete a soñar”.

En “Atrévete a Soñar”, la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La ex reina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.