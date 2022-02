William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron una relación sentimental de casi 20 años. | Fuente: Instagram | Elizabeth Gutiérrez

Luego de hacerse pública su separación con William Levy, la actriz Elizabeth Gutiérrez desmintió algunos rumores sobre la relación que mantuvo con el actor cubano. A pesar de haber resguardado su vida privada fuera de los reflectores, la modelo salió en defensa de su honor.

La gota que derramó el vaso fue una declaración que apareció en un libro autobiográfico de la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes, sobre un supuesto amorío que tuvo con Levy cuando grababan la telenovela "Sortilegio", pero que llegó a su fin cuando el actor esperaba su segundo hijo.

De acuerdo a la publicación, Bracamontes indicó que Levy le había hecho creer que estaba separado de Gutiérrez. "Él me había dicho: 'Yo no estoy con mi mujer, estamos separados'. Por eso estábamos saliendo, así como viendo qué pasaba". Luego Jackeline recibió una llamada de William donde le confesó la verdad: "Mi exmujer está embarazada de mi segundo hijo".





ROMPE SU SILENCIO

En una entrevista concedida al podcast "En defensa propia", Elizabeth Gutiérrez se refirió a ese rumor donde Bracamontes dio a entender que la actriz se embarazó a propósito para mantener en su vida a William Levy.

"Nunca he hablado de eso, obviamente porque no me ha interesado y nunca me han preguntado. Para mí es como una falta de respeto a ambas familias. Y también pienso que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo, yo gracias a Dios no tengo la necesidad de amarrar a un hombre, manifestó.

"Yo sólo tengo dos hijos y si te preguntas, esa persona no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntale a ella quién necesita amarrar a quien.

Luego de la crisis de su relación con William Levy, la actriz dejó un misterioso mensaje en sus redes sociales donde deja entrever que no estaría pasando por un buen momento personal. "Hablar sana el alma", publicó la actriz junto a una imagen de su rostro.

LA RUPTURA

A fines de enero William Levy, el protagonista de la telenovela 'Café con aroma de mujer', anunció la separación definitiva de su pareja Elizabeth Gutiérrez, luego de mantener casi 20 años de relación y dos hijos en común.

La prensa extranjera ya había publicado rumores sobre el distanciamiento de los actores. Sin embargo, en todo momento se han mantenido herméticos al respecto y nunca han confirmado ni negado nada de manera oficial, hasta hoy.

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió Levy en una historia de su cuenta en Instagram, pero que eliminó a los pocos minutos de hacerlo público.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.