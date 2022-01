William Levy anuncia que se separó de Elizabeth Gutiérrez | Fuente: Instagram | Elizabeth Gutiérrez

William Levy, el protagonista de la telenovela 'Café con aroma de mujer', anunció la separación definitiva de su pareja Elizabeth Gutiérrez, luego de mantener 19 años de relación y dos hijos en común.

La prensa extranjera ya había publicado rumores sobre el distanciamiento de los actores. Sin embargo, en todo momento se han mantenido herméticos al respecto y nunca han confirmado ni negado nada de manera oficial, hasta hoy.

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió Levy en una historia de su cuenta en Instagram.

EL MISTERIOSO MENSAJE DE WILLIAM LEVY

Por el momento, Elizabeth Gutiérrez no se ha pronunciado al respecto. Incluso, ambos se siguen en la red social y mantienen sus fotos. Sin embargo, la pareja ya enfrentaba problemas en su relación. En diciembre de 2014, Levy ya había anunciado la separación de su esposa, en ese entonces no brindó más detalles de lo sucedido, pero al poco tiempo la prensa los volvió a ver juntos. A finales de 2021, otro rumor hablaba de un nuevo distanciamiento entre Levy y Gutiérrez.



Luego de dejar desconcertados a sus seguidores con la inesperada publicación sobre su separación, el galán de 'Café con aroma de mujer', compartió otra historia en su cuenta de Instagram, con el texto: "I’m ready for the new chapter in my life" (Estoy listo para el nuevo capítulo de mi vida)".

SE DECIDIERON CASAR POR SUS HIJOS

William y Elizabeth, que se conocieron en 2003 en el programa concurso Protagonistas de novela, llevan juntos casi 20 años y tienen dos hijos en común. "Nuestros hijos nos han pedido que nos casemos", dijo Levy en una entrevista que ambos concedieron a la revista Hola en 2016.

Por su parte, Elizabeth declaró: "Aunque crecí pensando que primero era el matrimonio, me di cuenta de que lo más importante es lo que tienes en casa. Que la bendición de Dios la tenemos con la familia que nos ha regalado y que no necesitamos un contrato para estar unidos y para saber lo que queremos en nuestra vida".

