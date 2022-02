Este 16 de febrero Elizabeth Olsen está cumpliendo 33 años. Haremos un repaso sobre su vida artística, la vez que quiso cambiar su apellido y su éxito como Wanda Maximoff. | Fuente: Composición

La actriz Elizabeth Olsen está de cumpleaños. Este 16 de febrero está cumpliendo 33 años de los cuales la mayoría se lo ha dedicado a su pasión: la actuación. Desde muy joven comenzó en esta industria y esta vez haremos un repaso en homenaje a la actriz detrás de la popular Bruja Escarlata.

Su exitoso y breve paso por la tv

Fue en la secundaria cuando la menor de las hermanas Olsen encontró su amor por la actuación. Su carrera inició en el 2011, caso contrario a sus hermanas, las gemelas Mary-Kate y Ashley, quienes trabajaron desde bebés en “Tres por tres”.

Sin embargo, su breve aparición a los cinco años en una de las películas de sus hermanas (también estuvo en "Tres por tres") hizo que, tiempo después, se centrara de lleno a la industria. Tuvieron que pasar muchos años para estar nuevamente en el ojo público y muchos se preguntaron por qué a lo que ella despejó las dudas:

"Quería hacer deporte y danza después del colegio en vez de eso", aseguró Elizabeth Olsen en referencia a la actuación.

John Stamos junto a Elizabeth Olsen en las grabaciones de "Tres por tres". | Fuente: Instagram

La fama no fue amigable

El éxito de Mary-Kate y Ashley fue innegable, pero la fama afectó a la familia Olsen ya que las gemelas siempre fueron el centro de atención para los paparazzi. Los medios amarillistas se encargaron de revelar que Mary Kate sufría trastornos alimenticios, enfermedad que ella estaba tratando y se convirtió en una crisis para la joven.

Esta y más exposiciones hizo que Elizabeth deje la actuación en el 2004. Además, la constante comparación con sus hermanas y lo que consiguieron siendo niñas hizo que la popular Wanda Maximoff pensara en dejar de ser Olsen para usar Chase, su segundo apellido.

La razón por la que casi toma esta decisión fue porque no quería ser la sombra de sus hermanas gemelas, al contrario, quería ganarse al público por sus logros. Sin embargo, logró conservarlo.

Ahora las cosas han dado un giro de 180 grados ya que sus hermanas están alejadas de este mundo, mientras que ella se ha convertido en una estrella mundial.

Elizabeth junto a sus hermanas Mary-Kate y Ashley Olsen, quienes se alejaron de la televisión para dedicarse a la industria de la moda. | Fuente: Twitter

Su papel como Wanda Maximoff

Elizabeth Olsen fue protagonista de la serie “Sorry for your loss” de Facebook Watch donde interpretó a una mujer que debía lidiar con la muerte de su esposo. La ficción reconoció su trabajo por el realismo y eso le dio un plus para ganarse un nombre dentro de la industria.

Fue ahí donde comenzó a presentarse a más castings y casi forma parte de "Star Wars", saga de la que se consideró fanática. Si bien le llegó la propuesta para hacer la audición en el papel de Ray (que fue interpretado por Daisy Ridley), decidió no tomarlo ya que había firmado un contrato con Disney.

Ha participado en varias cintas compartiendo roles con Robert DeNiro y Jane Fonda, sin embargo, es conocida por su papel de Wanda Maximoff en “Vengadores: La Era De Ultrón” (2015), “Capitán América: Civil War” (2016), “Vengadores: Infinity War” (2018), “Vengadores: Endgame” (2019) y "WandaVision" (2021). Recientemente la hemos visto en “WandaVision”, serie que, en primera instancia, Elizbeth Olsen consideró que sería un fracaso, pero los fanáticos le demostraron lo contrario.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en la serie "WandaVision" de Disney+. | Fuente: Disney+





