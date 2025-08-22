Keiko Fujimori contó los motivos que la llevaron a separarse de Mark Vito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Keiko Fujimori fue invitada al podcast de Magaly Medina, donde dejó de lado la política para contar aspectos de su vida personal, entre ellos, su separación de Mark Vito Villanella, con quien estuvo casada casi dos décadas.

Según sus declaraciones, con el tiempo se dio cuenta que el romanticismo no es una garantía para que la relación funcione.

"Soy más o menos romántica. En la relación que tuve con Mark, él fue muy romántico, pero después me di cuenta de que el romanticismo, en realidad, no es necesariamente una señal de que las cosas vayan a funcionar", expresó la lideresa de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori revela por qué terminó con Mark Vito

Esto dio pie a que Fujimori explique las razones de por qué su matrimonio no prosperó. Además del desgaste que significaron los procesos judiciales que continúa enfrentando, señaló que Villanella "cruzó una línea de la que ya no había retorno".

"Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que se cruzó una línea de la ya no había regreso. Lo conversamos alturadamente", comentó.

En ese momento, Magaly Medina interrumpió con una pregunta directa: "¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos? Ah, no… Primero le tiro todas las ollas y luego converso alturadamente".

Si bien la entrevistadora intentó obtener más detalles, Keiko Fujimori se negó a revelarlos, pero admitió que la experiencia fue muy dolorosa.

"No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho", reveló.

El divorcio no era una opción para Mark Vito

La excandidata presidencial también comentó que, dentro del matrimonio, ambos tenían opiniones distintas sobre el divorcio. Mientras que ella llegó a plantearlo, para Mark Vito nunca fue una posibilidad.

"Él viene de padres casados, que acaban de cumplir cincuenta años de matrimonio. Y yo vengo de padres divorciados, un divorcio público muy duro. Entonces, yo un par de veces he lanzado el tema del divorcio y para él nunca fue una opción. Yo ya sentía que el matrimonio estaba desgastado. Uno se da cuenta cuando las cosas se empiezan a enfriar, cuando ya no es lo mismo", reveló.

En ese contexto, Fujimori le propuso a Villanella poner fin a la relación de la mejor manera posible y acordar cómo comunicar la decisión a su familia. "Él aceptó, decidimos pensarlo unos meses más y por eso nos demoramos en anunciar la separación", recordó.

Keiko Fujimori dijo que su separación coincidió con uno de los momentos más difíciles de su vida

En otro momento, Magaly le preguntó si Villanella buscó su perdón, pero Fujimori lo descartó.

"En el momento de firmar el primer documento de conciliación, él me dijo: '¿Estás segura de lo que quieres? Quizá podamos repensarlo'. Pero para mí, la decisión ya estaba tomada".

Finalmente, recordó que la ruptura coincidió con otros momentos difíciles que estaba atravesando.

"Fue doloroso porque se juntaron varias cosas; mi mamá acababa de fallecer, me habían diagnosticado de COVID y tomé la decisión de separarme. Todo eso después de la partida de mi mamá y, en una semana, me cayeron como tres baldazos de agua fría", relató.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022, tras casi 20 años de matrimonio y dos hijas en común. El divorcio se concretó legalmente en 2023.