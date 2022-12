En 2014, 'tWitch' se unió a The Ellen DeGeneres Show como dj invitado, para convertirse en copresentador, e incluso llegar a ser coproductor ejecutivo en 2020. | Fuente: Instagram

La conductora de televisión Ellen DeGeneres está en shock por la muerte de Stephen 'tWitch' Boss, quien fue encontrado sin vida en un hotel en Los Ángeles. Tras haber compartido unos años juntos en su recordado show, la comediante le dejó un mensaje en sus redes sociales:

“Tengo el corazón partido. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíen su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, se lee en su publicación.

Stephen 'tWitch' Boss comenzó a trabajar con Ellen DeGeneres en el 2014 y seis años después, ascendió a coproductor ejecutivo. La amistad de ambos sobrepasó las pantallas y en sus redes siempre publicaba sus mejores momentos con él en el show:

“Hace más de una década conocí a alguien que cambió mi vida y nuestro programa”, escribió comediante en mayo de este año. “Te quiero mucho y ha sido una semana emotiva. … Siempre me haces sonreír y reír”, le dijo a su DJ.

La esposa de Stephen 'tWitch' Boss, la también bailarina Allison Holker Boss, de 34 años, confirmó la muerte del artista que, según People, fue un suicidio. "Es con el mayor pesar que tengo que compartir que mi esposo Stephen nos ha dejado".

Trayectoria artística

Stephen 'tWitch' Boss alcanzó la fama como concursante del programa de la MTV The Wade Robson Project antes de convertirse en finalista en Star Search. También fue concursante en So You Think You Can Dance en 2008, donde acabó en segundo puesto en la cuarta temporada, para más tarde regresar como uno de los bailarines estrella. Además, fue jurado en el retorno del programa en 2022.

En 2014, 'tWitch' se unió a The Ellen DeGeneres Show como DJ invitado, para convertirse en copresentador, e incluso llegar a ser coproductor ejecutivo en 2020. Junto a Holker Boss copresentó las docuserie de Disney "Fairy Tale Wedding". Además, hizo apariciones en películas y series como "Magic Mike XXL", "Modern Family" y "Step Up All In".

En las redes, Boss solía publicar videos cómicos de danza junto a su esposa, en los que a veces aparecían sus hijos: Zaia, de 3 años; Maddox, de 6, y Weslie, de 14.

