El actor de "The Umbrella Academy" expresó un mensaje de agradecimiento a sus fans. | Fuente: AFP

Elliot Page agradece a sus seguidores por tanto apoyo. A través de sus redes sociales, el actor canadiense reapareció al publicar una fotografía en la que dedicaba un mensaje a sus fans por el amor y palabras positivas que recibe desde que reveló ser una persona transgénero a comienzos de diciembre.

En su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Vanya en “The Umbrella Academy” compartió por primera vez una selfie luego de comunicar al mundo que se identifica como transgénero y no binario. Portando un gorro de invierno, una capucha y unos lentes, Elliot se mostró nuevamente en su perfil público.

“Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo han sido el mayor regalo. Manténganse a salvo. Estén ahí el uno para el otro. Si pueden, apoyen a @transanta y @translifeline. Nos vemos en 2021”, expresó Page como agradecimiento a quienes le enviaron su apoyo en el internet.

SU NOMBRE ES ELLIOT

El pasado 1 de diciembre, la estrella Elliot Page escribió una profunda y emotiva carta en la que revelaba ser una persona transgénero luego de haber confesado ser homosexual unos años atrás. En su extenso mensaje, detalló que ahora utiliza pronombres del género masculino y no binario.

“Quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/elle y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida”, inició en este sentido comunicado que se publicó sus perfiles oficiales, los cuales cambiaron de usuario para eliminar su nombre anterior.

“Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tantos en la comunidad trans”, agregó el nominado al Oscar.

Elliot Page se dio a conocer por sus roles en “Juno”, “Hard Candy” y “El Origen”, ya que empezó a actuar desde muy joven en su natal Canadá para luego alcanzar la fama en Hollywood. En estos últimos años, el artista ha participado en dos series de Netflix, “Historias de San Francisco” y “The Umbrella Academy”.

