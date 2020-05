Elon Musk y Grimes anunciaron el nacimiento de su primer hijo. | Fuente: AFP

Elon Musk y Grimes dieron la bienvenida a su primer hijo ayer lunes 4 de mayo. Y como tal, el CEO de Tesla no perdió la oportunidad de bautizar a su bebé de la forma más extraña en plena pandemia… Tal vez, este sea al futuro para los nombres de niños. X Æ A-12 Musk fue presentado por su padre en las redes sociales.

Fiel a su irreverencia, Musk reveló al mundo el nacimiento de su bebé, llamado X Æ A-12, quien es fruto de su romance con la cantante Grimes. Sin embargo, sus seguidores consideran que esto podría ser una broma más del multimillonario empresario.

X Æ A-12 Musk — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020

A través de su cuenta en Twitter, el fundador de Tesla aseguró que X Æ A-12 y Grimes se encuentran en buen estado de salud, después del parto. Además, compartió fotografías del bebé y en una de ellas se lució con filtro que le daba una apariencia de ser un bebé muy rudo.

Ahora mismo no podría asegurarse que el bebé lleve ese nombre hasta sea inscrito en un acta de registro en Estados Unidos. Para Elon Musk puede que esto no sea tan complicado, pero los usuarios de redes sociales creen que X Æ A-12 continúa siendo un nombre más indicado para un auto que para un niño.

Entre teorías y memes compartidos por los cibernautas, la duda principal refiere a la pronunciación del descabellado nombre, y algunos han dejado este trabajo para la herramienta Google Traductor. ¿Elon Musk y Grimes lo llamarán “X” para acortarlo?

EL BEBÉ MUSK GRIMES

Hace unos meses, Grimes expresó que ella y Elon Musk permitirían que el bebé escogiera su propia identidad de género. La intérprete canadiense opina que los niños no pueden consentir ser famosos, y por ello, no está de acuerdo con que los padres les impongan un género al nacer.

“No quiero decir cuál es el género del bebé, porque creo que su privacidad debe ser protegida”, dijo a sus fans. “No creo que debamos elegir su género en caso de que ellos no lo sientan en su vida. No lo sé, siento que no debe conocerse”.