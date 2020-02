Elon Musk y la cantante Grimes están juntos desde el 2018. La pareja no quiere elegir el género de su futuro bebé. | Fuente: AFP

Elon Musk y Grimes permitirán que su futuro bebé elija su propia identidad de género. A inicios de este año, la cantante anunció su embarazo, fruto de su relación con el CEO de Tesla. La pareja mantiene una relación amorosa desde el 2018, y ahora se enfrentarán a una nueva etapa como padres.

Durante una transmisión en vivo en YouTube, la canadiense no estuvo de acuerdo en revelar el género del bebé que lleva en su vientre, luego de la pregunta de un fan sobre si se trataba de un “niño o niña”.

“No quiero decir cuál es el género del bebé, porque creo que su privacidad debe ser protegida”, manifestó. “No creo que ellos puedan consentir ser famosos o estar en público.

Además, Grimes explicó que no quiere elegir el género del bebé que tendrá con Elon Musk. “No creo que debamos elegir su género en caso de que ellos no lo sientan en su vida. No lo sé, siento que no debe conocerse”, comentó.

A través de redes sociales, sus seguidores, y algunos curiosos de Tesla, se quedaron una gran interrogante tras las declaraciones de la artista. Grimes respondió vía Twitter que el bebé “decidirá su futuro e identidad”.

¿Cómo se llamará el futuro bebé de Elon Musk y la cantante? Hasta el momento, no ha hecho público el nombre del fruto de su relación con el fundador de Tesla, debido a que todas las personas a las que les contó lo odiaron y piensa que “todos van a burlarse”.

En enero del 2020, Grimes confirmó que estaba esperando un hijo de Elon Musk, después de publicar una fotografía de su vientre en Instagram. En ese mismo mes, la artista de 31 años se sinceró públicamente sobre las dificultades de llevar un embarazo, así como trabajar y cuidar de un bebé.