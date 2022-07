Falleció la actriz y cantante Shonka Dukureh, protagonista de "Elvis", a los 44 años. | Fuente: Composición

La película biográfica de Elvis Presley sufrió una gran pérdida. Shonka Dukureh, una cantante y actriz que interpretó a Willie Mae "Big Mama" Thornton en la película, falleció el último jueves, según la policía de Nashville.

La artista fue encontrada muerta en su apartamento de Nashville, lugar que compartía con sus dos hijos pequeños. De acuerdo con el parte policial, "no había evidencia de un acto criminal".

El papel de Shonka Dukureh en 'Elvis'

Shonka Dukureh se puso en la piel de Thornton, una cantante de R&B que fue la primera artista en grabar la canción 'Hound Dog', que luego se hizo famosa gracias a Elvis Presley.

Además, también apareció en la banda sonora de 'Elvis' y en el video musical de la canción 'Vegas' de Doja Cat, también de la banda sonora de la película. Por otro lado, actuó con Doja Cat durante el festival de música de Coachella en abril.

Hace unos meses, Shonka Dukureh ofreció una entrevista y habló sobre su papel en 'Elvis': "La gratitud es donde vivo porque mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi familia me modelaron y me inculcaron. No es una postura de hacer menos que o de raspar las migajas, sino que reconoce que las cosas buenas no son una garantía y cuando las encontramos, agradecimiento, agradecimiento es lo mínimo que podemos expresar".

La película 'Elvis' recibió buena crítica

Los comentarios de la crítica y el público son positivos, por lo que su estreno en Latinoamérica llega con mucha expectativa. “Con actuaciones electrizantes de Butler como Elvis y Hanks como el Coronel Parker, la vertiginosa película de Baz Luhrmann es una verdadera dinamita cinematográfica”, se lee en la crítica del portal británico The Guardian.

Junto a Butler y Hanks también participa la premiada actriz de teatro Helen Thomson como la madre de Elvis, Gladys; Richard Roxburgh, le da vida al padre de Elvis, Vernon, mientras Olivia DeJonge interpreta a Priscilla. Luke Bracey encarna a Jerry Schilling; Natasha Bassett a Dixie Locke; David Wenham le da vida a Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. encarna a B.B. King; Xavier Samuel interpreta a Scotty Moore, y Kodi Smit-McPhee le da vida a Jimmie Rodgers Snow.

“Aunque esta historia se llama ‘Elvis’, también es la historia del Coronel Tom Parker, al menos en lo que respecta a su narración; él es nuestra entrada, nuestro narrador, y uno poco fiable”, afirma el guionista, director y productor Baz Luhrmann, cuya extensa investigación sobre el ícono de la música le ayudó a descubrir la extraña asociación que se esconde tras el éxito público y las luchas personales del artista. “Como me gusta decir, el coronel Tom Parker nunca fue un coronel, nunca fue un Tom, nunca fue un Parker, pero es un personaje fascinante de todos modos. Dirigía una feria de paso dedicado a encontrar ese gran acto”.

'Elvis', película sobre la vida del rey del rock & roll, llegó a las salas de cine peruanas el pasado jueves 14 de julio.

