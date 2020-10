Mac Davis, compositor de "In the ghetto" y otros éxitos de Elvis Presley, falleció a los 78 años. | Fuente: Twitter

Mac Davis, cantante, compositor, actor, autor de "In The Ghetto" y otras canciones popularizadas por Elvis Presley, ha fallecido a los 78 años, según anunció la Asociación de Música Country (CMA) de EE.UU.

La CMA recoge las palabras de su mánager, Jim Morey, quien precisa que Davis estaba "enfermo crítico" y murió este martes tras ser sometido a una cirugía cardíaca en Nashville.

Nacido en Lubbock, Texas, el 21 de enero de 1942, Davis compuso otras canciones para Elvis Presley como "A Little Less Conversation", "Memories" y "Don't cry, daddy" y sus composiciones fueron grabadas también por otros artistas como Kenny Rogers, Dolly Parton, Glen Campbell, Tom Jones y Johnny Cash.

Además, desarrolló su propia carrera y alcanzó popularidad con temas como "Baby don't get hooked on me", que le valió una nominación al Grammy en 1972, "Stop and smell the roses" y "Rock 'n' Roll (I gave you the best years of my life)".

Tras ese éxito dio el salto a la televisión con un programa propio de variedades en la NBC, "The Mac Davis Show", que se emitió durante dos temporadas y Davis continuó participando en especiales navideños hasta 1983.

Miembro del Songwriters Hall of Fame, sus primeros intentos de hacerse un hueco en el mundo de la música a comienzos de los 60 fueron infructuosos y trabajó como ejecutivo en sellos discográficos como Vee Jay y Liberty.

Pero nunca abandonó sus sueños artísticos. Tras mudarse a Los Ángeles empezó su carrera como compositor y firmó "Watching Scotty grow" para Bobby Goldsboro o "Something's burning'" para Kenny Rogers, antes de comenzar su colaboración con Elvis Presley.

"In the ghetto" ha sido grabada por más de 170 artistas. En total colocó más de 30 canciones en las listas country de Billboard, seis de ellas en el top 10, y también cuatro álbumes en la lista de discos más populares de esa publicación.

Debutó en el cine en 1979, junto a Nick Nolte en la comedia "North Dallas Forty" y repitió experiencia ante la cámara en títulos modestos como "Cheaper To Keep Her" o "The Sting II", así como con pequeños papeles en televisión, incluida la reciente "Heartstrings" de Dolly Parton en Netflix.

Como compositor continuó en activo bien entrado el siglo XXI. Una de sus últimas colaboraciones fue con el DJ sueco y productor Avicii, con quien coescribió en 2013 el tema dance-pop "Addicted to you".

(Con información de EFE)

