Furrey en UCI tras ser atropellado: todo lo que se sabe del accidente que sufrió el youtuber y su estado de salud

Tras ser atropellado en scooter rumbo a una transmisión, el youtuber lucha por su vida en la UCI, mientras su esposa solicita ayuda para recuperar sus documentos.

Antonio Crespo, más conocido en el mundo de YouTube como Furrey, fue atropellado mientras se dirigía al programa Habla Good, donde es uno de los panelistas. El accidente ocurrió en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, el último miércoles 9 de julio.

La situación tomó por sorpresa a sus compañeros y seguidores del podcast quienes decidieron suspender la emisión del show para enfocarse en su compañero. Al día siguiente, el jueves 10, José Luis Rodríguez, más conocido como 'Pelao', apareció en Good Time para dar la noticia y contó que, tras el impacto, Furrey salió volando de su scooter eléctrico y tuvo lesiones.

“Es una noticia bien difícil, que a alguien tan cercano le pase esto. Está delicado”, dijo.

Piden apoyo para ubicar los documentos de Furrey

En el accidente, Furrey perdió sus documentos y hasta el momento no han sido encontrados. Por ese motivo, desde Habla Good, los integrantes pidieron a toda su comunidad que les ayuden a recuperarlos ya que es de vital importancia para los trámites en el hospital.

“Lo hemos estado acompañando en el hospital y la comisaría. Mandamos la mejor de las energías para que se recupere y vuelva con nosotros. Queremos que todos estén alegres para cuando Furrey esté listo para volver y pueda reencontrarse con esta linda comunidad. Confiamos que todo esto solo será un trago amargo para nuestro querido amigo”, mencionaron.

Mensaje de la esposa de Furrey sobre el accidente y pide ayuda para encontrar sus documentos.Fuente: Instagram: @dra.dejuguete

Esposa de Furrey llora y pide por su salud

Giselle Minchola, esposa de Furrey, utilizó sus redes sociales para pedir a sus seguidores que recen por el youtuber ya que no se encuentra bien de salud.

“Él ahorita no se encuentra bien. (...) Ha sido un día muy complicado. Él no se encuentra bien y les voy a pedir que lo tengan presente en todas sus oraciones y en sus buenas vibras. A medida que pueda voy a estar informando, pero solo les pido eso, que lo tengan presente. Perdónenme si me quiebro, prometí que no lo iba a hacer”, dijo entre lágrimas.

Furrey se encuentra en UCI

A través de sus historias de Instagram, Minchola reveló que Furrey se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Él ahorita está en UCI, no está tan bien, pero hoy día él me vio y me reconoció, es una bueña señal. Tiene un buen equipo de médicos, enfermeras, técnicos que lo están cuidando y eso me deja tranquila”, agregó.

“Les pido que prendan una velita por él y oren por él, manden su buena vibra porque lo necesita. Yo le hablo, le digo que mucha gente lo quiere, le digo que es fuerte y que va estar bien”.

Giselle Minchola confirmó que su esposo se encuentra en cuidados intensivos luego del accidente, y destacó la importancia del equipo médico que lo atiende. | Fuente: Instagram: @dra.dejuguete

'Good Time' envía mensaje tras el accidente

Durante el programa Good Time, los panelistas Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe enviaron un mensaje para Furrey y le desearon su pronta recuperación

“Cuando hemos pasado un momento complicado siempre la manada ha estado presente”, señaló la ex Miss Perú haciendo referencia al apoyo que le envían sus seguidores. Asimismo, pidió que tengan respeto por el difícil momento que está pasando la familia del youtuber

“Tienen que mantener el respeto porque la esposa de Antonio Crespo no está pasando por un momento bueno. Manden energía positiva porque esa energía va a hacer que se recupere más rápido”. Por otro lado, Mario Irivarren hizo énfasis en los peligros de manejar un scooter en Lima.

“Quienes manejan un scooter o una moto tienen que tener el triple de cuidado, nadie está exento de un error, de un descuido o una distracción”, comentó. “La diferencia es que, si me choco, a mí no me va a pasar nada, pero tú vas a salir volando por los aires…”.

Gerardo Pe también envió sus mejores deseos a Furrey: “Estos accidentes en moto o scooter, es bien peligroso. Te queremos mucho, hermano”.

Vaciaron las cuentas de Furrey tras robar su billetera

Giselle Minchola también mencionó que las cuentas de las tarjetas de Furrey han sido robadas, ya que, al momento del accidente, alguien robó su billetera y ha retirado el dinero.

“Agradezco a las personas que han querido apoyar por el Yape de Toño. Yo tengo su celular a la mano, gracias a Dios no se lo llevaron. Sin embargo, les pido que ya no realicen yapes. Lamentablemente, su billetera fue tomada por personas mal intencionadas y nuestras cuentas fueron vaciadas. Ya están bloqueadas. Gracias por su apoyo incondicional”.

Giselle Minchola denuncia que robaron la billetera de Furrey y vaciaron el dinero de sus tarjetas.Fuente: Instagram: @dra.dejuguete